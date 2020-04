Boek ‘Products That Flow’: van wegwerp naar winstgevend

Hoe krijg je grip op de stroom verpakkingen en wegwerpproducten? Dat is het centrale thema in het rijkelijk geïllustreerde boek Products That Flow dat 21 april verschenen is. Het boek reikt inspirerende oplossingen aan voor zowel circulaire businessmodellen als ontwerpstrategieën.

Mensen produceren en consumeren zoveel ‘fast moving consumer goods’ dat de effecten daarvan onbeheersbaar worden. Van verpakkingen, toiletartikelen en plastic bestek tot medische disposables, kleding en gadgets: na kort gebruik beschouwen we ze als afval. ‘’Verbruiksproducten verliezen heel snel na aankoop hun waarde. Om te zorgen dat ook zij in een circulaire economie gaan passen, is een andere strategie nodig”, aldus auteur Siem Haffmans.

Circulair op een winstgevende manier

Products That Flow staat vol ‘aansprekende voorbeelden’ hoe je dergelijke producten op een winstgevende manier circulair kunt maken. Het belangrijkste is om controle te krijgen over de stroom verpakkingen en producten. Het boek geeft daarvoor een tool box met mogelijkheden om uit te putten, want er is niet één oplossing.

Siem Haffmans is industrieel ontwerper en partner bij Partners for Innovation. Hij heeft meer dan 25 jaar werkervaring in duurzame innovatie en circulaire economieprojecten. Het boek is ontstaan vanuit een creatieve samenwerking tussen onderzoeker Marjolein van Gelder, schrijver Ed van Hinte en grafische vormgever Yvo Zijlstra.