Bodewes gaat voor NIOZ schip bouwen voor Waddenzee-onderzoek

Het bestuur van de Stichting NWO-I heeft ingestemd met de aanbesteding van het onderzoeksschip RV Wim Wolff. Na een zorgvuldig selectieproces is Thecla Bodewes Shipyards in het noorden van Nederland uitgekozen om het schip te bouwen. Zij zullen binnenkort beginnen met het bouwproces dat ongeveer twee jaar in beslag zal nemen. Het schip is vernoemd naar waddenecoloog Wim Wolff, die een belangrijke rol heeft gespeeld in het internationale waddenonderzoek. Dit schip zal de RV Navicula vervangen, die 40 jaar betrouwbare dienst heeft gedaan op de Waddenzee en in de Zeeuwse delta. Het is het eerste nieuwe schip in de nationale onderzoeksvloot die uit drie schepen bestaat en zal worden beheerd door National Marine Facilities (NMF) van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ).

NWO-I directeur Miriam Luizink: “Ik ben blij dat met de komst van de RV Wim Wolff het toponderzoek in de Nederlandse wateren voor de komende decennia is veiliggesteld met een modern en duurzaam onderzoeksschip. Met de uitstekende infrastructuur heeft het hele Nederlandse mariene wetenschapsveld de faciliteiten die het nodig heeft voor onderzoek in de Waddenzee en de Nederlandse kustwateren.”

Henk Brinkhuis, directeur van het NIOZ, geeft aan hoe belangrijk het is dat er nu gestart kan worden met de bouw van dit schip. “Het nieuwe schip voorziet in de huidige en toekomstige behoefte van de Nederlandse wetenschap. Het waarborgt de continuïteit van het mariene onderzoek in kustgebieden en delta’s op een duurzame manier. De state-of-the-art RV Wim Wolff is vergelijkbaar met de huidige RV Navicula, maar is uitgerust met grotere laboratoria en meer accommodatie voor de onderzoekers. Hierdoor kunnen we een grotere onderzoekportefeuille faciliteren met een groter scala aan mogelijkheden voor onderzoek. Ook kunnen we bijdragen aan capaciteitsopbouw, met andere woorden, jonge talentvolle onderzoekers de kans geven om mee te reizen en deel te nemen aan het onderzoek.”

Innovatie voor duurzame scheepvaart

Het nieuwe schip biedt ook mogelijkheden voor maritiem onderzoek en innovaties voor duurzame scheepvaart. Alex Cofino, projectleider van de vlootvervanging en hoofd van de afdeling NMF, legt dit uit. “Met dit schip benaderen we onze hoge duurzaamheidsambitie met ‘zero emissie’, voor zover dat op dit moment mogelijk is.” Het schip is ontworpen op basis van een ontwerpopdracht die is samengesteld door de huidige bemanning en een divers scala aan gebruikersgroepen. Cofino is blij met de genomen beslissingen. “Dit is het startpunt voor de volgende fase, van tekentafel tot bouw, van basisontwerp tot details. We staan dan ook aan de vooravond van een intensieve samenwerking met Thecla Bodewes Shipyards. Samen gaan we ervoor zorgen dat de gebruikers ook daadwerkelijk krijgen waar ze om gevraagd hebben.”

Ook Thecla Bodewes is blij met de aanbesteding voor de bouw van het onderzoeksschip Wim Wolff. “Het is een interessant project en bovendien een mooie aanvulling op onze portefeuille. Zowel de functionaliteit van het onderzoeksschip als de groene, duurzame aanpak zijn uitgangspunten waar wij veel affiniteit mee hebben. De filosofie achter het schip – met de ontwikkeling van een duurzaam dieselelektrisch power management systeem en een power pack dat geen lithium bevat – betekent dat de uitstoot van het schip minimaal zal zijn. Bovendien kan het schip gemakkelijk worden aangepast om nieuwe technologieën en energiebronnen te gebruiken, zonder dat daarvoor grootschalige verbouwingen nodig zijn. Kortom, wij kijken uit naar een prettige samenwerking tijdens de ontwikkeling en bouw van de RV Wim Wolff!”

RV Wim Wolff zal op zijn vroegst begin 2023 worden opgeleverd. Hij zal dan een reeks testreizen afleggen voordat hij in het voorjaar van 2023 de activiteiten van RV Navicula overneemt.