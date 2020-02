BMO klaar voor verdere groei vanuit nieuwe fabriek

Begin januari heeft BMO, bestaande uit BMO Automation en BMO Precision Parts, zijn intrek genomen in de gloednieuwe fabriek langs de randweg te Nederweert. De bouw van het 4.200m2 grote pand heeft ongeveer een jaar in beslag genomen. Na een grootscheepse verhuizing is BMO klaar voor verdere groei vanuit de nieuwe fabriek.

Internationale groei

In Nederland heeft BMO Automation inmiddels een grote naamsbekendheid opgebouwd. Het merk staat bekend als de innovatieve automatiseerder vanaf enkelstuks en kleine series tot grotere series op zowel draai- en freesbanken. ‘Met het nieuwe pand beschikt BMO Automation over voldoende ruimte en mogelijkheden om onze gewenste groei door te zetten. We zijn inmiddels actief in meerdere landen en merken dat er veel vraag is naar onze hoog kwalitatieve CNC automatiseringen’ zegt Frank Biemans, directeur van BMO.

Experience Center

De nieuwe fabriek is uitgerust met een groot Experience Center waar potentiële klanten uit binnen- en buitenland alle robot automatiseringen en software van BMO kunnen bekijken, testen en ervaren. Maar ook iedereen die langs het pand rijdt, fietst of wandelt kan via de grote glazen voorzijde een uitstekende blik werpen op de nieuwste technieken die door het Nederweertse bedrijf worden geproduceerd. ‘We willen hier niet alleen onze klanten verwelkomen maar ook aan iedereen tonen wat BMO te bieden heeft. In de toekomst gaan we in het Experience center, samen met onze vele partners, op regelmatige basis evenementen organiseren. De gehele fabriek van BMO Precision Parts, de verspanende tak van BMO, is ingericht met onze nieuwste automatiseringen en biedt bezoekers de kans om alle features live te bekijken. Ons streven is om dit dé ontmoetingsplek te laten worden voor de toekomst van het CNC verspanen’.

Open Dag

De verhuizing is succesvol afgerond en de eerste producten hebben de nieuwe fabriek inmiddels verlaten. Een open dag gaat later dit jaar plaatsvinden. ‘We gaan eerst een tijd aan de nieuwe omgeving wennen en het interne proces nog verder verbeteren. Partnerschap dragen we nadrukkelijk uit en een feestelijke opening voor onze klanten en partners mag daarom niet ontbreken. Te zijner tijd gooien we de deuren helemaal open en nodigen we alle geïnteresseerden uit om de geautomatiseerde CNC verspaning in al haar schoonheid te ervaren’ aldus een trotse directeur.