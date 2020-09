Bloomberg: ‘Onwaarschijnlijk dat ASML alsnog exportvergunning voor EUV krijgt’

De Nederlandse regering heeft vorig jaar een exportvergunning van ASML voor een van haar extreem ultraviolette (EUV) lithografiemachines bestemd voor China niet verlengd. De licentie voor het verzenden van de apparatuur, die gebruikt wordt om geavanceerde chips te fabriceren, is nog steeds niet verleend. Hoewel dat een beslissing is voor de overheid, “zijn er natuurlijk meningen in de VS en China of dat een risico is,” vertelde ASML Chief Executive Officer Peter Wennink in januari aan Bloomberg Radio. Anonieme, ‘goed geïnformeerde’ bronnen hebben het Bloomberg verteld dat het ‘onwaarschijnlijk’ is dat die toestemming alsnog verleend wordt.

De Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi bezocht eind augustus Den Haag om de Nederlandse premier Mark Rutte te ontmoeten, een jaar nadat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Michael Pompeo dezelfde reis had gemaakt. ASML is een topprioriteit voor de VS vanwege de wereldwijd toonaangevende technologie, aldus een persoon die bekend is met de zaak, aldus Bloomberg. ‘Overtuig de Nederlanders om niet te verkopen aan China, en je hoeft je geen zorgen te maken dat China elders voor de technologie gaat. Het zou me verbazen als Wang ASML niet had opgevoerd tijdens zijn bezoek.’

Het is nog steeds zeer onwaarschijnlijk dat de Nederlanders hun beslissing zullen terugdraaien en de zending zullen toestaan, zegt een tweede informant die ook niet genoemd wil worden, zo meldt Bloomberg.