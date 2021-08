Blokland Metaalbewerking is de best presterende metaalbewerker van 2021. Zo blijkt althans uit het rapport van financieel adviseur Aeternus , dat een top-25 heeft opgesteld van de best presterende metaalbewerkers. Na Blokland Metaalbewerking, dat is gevestigd in Hardinxveld-Giessendam en in 2019 is overgenomen door Dumaco, staat 247TailorSteel op plek 2. Kasteel Metaal eindigt in het rapport van Aeternus op de derde plaats.

Gebaseerd op meerdere bronnen

Voor de samenstelling van de top-25 heeft Aeternus, dat is gespecialiseerd in bedrijfsovernames, gebruikgemaakt van informatie van de Kamer van Koophandel, brancheorganisaties en een eigen database. Er is gekeken naar de gedeponeerde, consolideerde concernjaarrekeningen over 2018 en 2019, waarbij de metaalbewerkers door Aeternus zijn gedefinieerd als bedrijven die actief zijn als toeleverancier voor oem’ers en/of first- of second-tier-toeleveranciers. Metaalgieterijen en metaalbewerkende bedrijven voor bijvoorbeeld de offshore eindmarkt zijn dus buiten beschouwing gelaten. Daarnaast heeft Aeternus alleen niet-beurgenoteerde bedrijven meegenomen in het onderzoek. ‘Wij zijn volledig onafhankelijk en hebben een objectief vergelijk proberen te maken van bedrijven met dezelfde core business. De verwevenheid van activiteiten van beursgenoteerde bedrijven heeft ons doen besluiten om de focus te leggen op het midden- en kleinbedrijf’, aldus een woordvoerder van de consultancy desgevraagd.

Gekeken naar 3 criteria

Qua criteria is gekeken naar zowel de EBITDA per fte, de operationele winst als het return on invested capital (ROIC). Volgens Aeternus scoort Blokland Metaalbewerking op twee van de drie categorieën het best, met een EBITDA-productiviteit van ruim 51 duizend per fte en een ROIC van 39,3 procent. De operationele winst van het bedrijf komt uit op 35,2 procent en is daarmee goed voor een derde plaats in deze categorie, waarin HVL Metaal & Techniek als beste scoort. Het is datzelfde HVL dat in het overall klassement als vierde is geëindigd, gevolgd door Kepser Pro-Metaal en De Rooy Slijpcentrum op een gedeelde vijfde plaats.

Bescheiden bedrijfsomvang

Gekeken naar de zes best presterende bedrijven valt het volgens Aeternus op dat drie ervan een bescheiden bedrijfsomvang hebben. Met bedragen van onder de 10 miljoen euro zijn de brutowinsten er ten opzichte van de gemiddelde brutowinst van ruim 14,5 miljoen euro redelijk klein. De brutowinst van Blokland Metaalbewerking omvat ruim 12 miljoen euro, de enige uitschieter in de top-6 is 24TailorSteel, met een brutowinst van meer dan 31 miljoen euro.