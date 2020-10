Kunststofbewerker BKB Precision komt tot nog toe goed door de coronacrisis. Sterker nog: ‘We hebben, denk ik, het beste halfjaar ooit gedraaid’, zegt directeur-eigenaar Mannes Westhuis. Hij wijst daar verschillende oorzaken voor aan. Zo beleeft de semiconmarkt een sterke periode. Maar een heel belangrijke: steeds meer oem’ers en system suppliers zijn ‘om’: ze beschouwen high performance plastics in specifieke toepassingen als een goed – zelfs beter – alternatief voor metalen componenten en (sub)assemblies. ‘We zijn nu een volwaardige partij die bij (potentiële) klanten echt welkom is.’

‘We hebben wel wat strijd moeten leveren’

‘Daar hebben we wel wat strijd voor moeten leveren’, vertelt Mannes Westhuis in zijn ruime, stijlvol ingerichte kantoor op Science Park Ekkersrijt. ‘Het gros van de ingenieurs – hij doelt op de productontwikkelaars bij klanten, red. – is metaalgeschoold. Logisch dat die oplossingen zoeken in metaal. Dat kunststof wel eens beter zou kunnen zijn, kwam niet bij ze op of vonden ze maar niks. Wij hebben heel wat moeten prediken om die houding te veranderen – en dat doen we nog steeds. Omdat het werkt: steeds meer ingenieurs komen met de vraag: “Zou het niet in kunststof kunnen?” Zagen we destijds veel bedenkelijke gezichten, nu zijn dat steeds vaker vragende gezichten.’

Karakteristieken

Want ja, vaak kan het in kunststof, zegt Mannes Westhuis. ‘Het mooie van kunststof is, dat er heel veel soorten met specifieke karakteristieken van zijn.’ Niet alleen is het lichter in gewicht dan metaal: hoogwaardige soorten als PEEK, PEI, PSU en PTFE (teflon) zijn ook oersterk en duurzaam, wel of niet elektrisch geleidend, antistatisch, chemisch resistent, ze corroderen niet en/of houden bijvoorbeeld röntgenstralen tegen. Als bedrijf dat focust op het toepassen van zulke hoogwaardige kunststoffen in complexe, nauwkeurige componenten en (sub)assemblies, heeft BKB Precision materialenkennis hoog in het vaandel staan.

In het verlengde daarvan zijn ‘maakkennis’ en de equipment die daarbij komt kijken de tweede en derde troef van het bedrijf. Westhuis: ‘Wij zijn een echt build-to-print bedrijf: we produceren op basis van de specs die klanten ons aanleveren. Maar voor steeds meer opdrachtgevers gaat het verder dan “u vraagt, wij draaien”. Wij kunnen advies geven over het type kunststof dat voor een toepassing het meest geschikt is – en over de maakbaarheid ervan: als je het zus of zo doet, dan kunnen we het sneller, met een constante kwaliteit maken – voor een redelijke prijs, wat uiteindelijk medebepalend is voor de prijs van je eindproduct.’

In rol van meedenker

Dankzij die strategie, door de jaren heen uitgerold, is BKB Precision geleidelijk aan steeds meer als een meedenker in de ontwikkelprocessen van klanten terechtgekomen. ‘Al geldt dat niet voor alle klanten’, zegt Mannes Westhuis eerlijk. ‘Als second tier supplier maken we ook producten waarvan we niet weten waarvoor ze bedoeld zijn.’ Maar de trend is onmiskenbaar: steeds meer klanten doen hun voordeel met de kennis die BKB Precision in huis heeft en door de afdeling Business Development bij de tijd wordt gehouden.

‘In de switch van metaal naar kunststof is nog een wereld te winnen’

En met de equipment, waarin het bedrijf door de jaren heen veel geïnvesteerd heeft – en dat blijft doen. Het machinepark is state-of-the-art: cnc-freesmachines (drie-, vier- en vijfassig simultaan), al dan niet gevoed door robots voor 24/7-productie; draai-/freescombinaties; portaalfreesmachines voor grote formaten (onder andere 6.000×2.500x 300 millimeter); breedbandschuurmachines voor plaatmateriaal (tolerantie 0,025 millimeter); geavanceerde meet- en testapparaten die hard maken dat producten voldoen aan de specs van de klant qua nauwkeurigheid, dichtheid en oppervlakteruwheid. Aan het eind van de rit kan BKB Precision ook het in een cleanroom reinigen en verpakken van producten verzorgen.

Formaat geen issue meer

Met dat machinepark is BKB Precision in staat klanten compleet te ontzorgen. Of, zoals ze het zelf zeggen: ‘Onze missie is het bijna onmogelijke met kunststof mogelijk te maken.’ Mannes Westhuis: ‘Vroeger waren precieze en complexe kunststof producten klein. “Dit is zó groot, dat kun je alleen in staal doen”, werd gezegd. Nu maken we manifolds van PEEK voor onder andere klanten in de semicon die best groot zijn. Dus het formaat is geen issue meer, mits je maar de juiste kunststof kiest en het juiste ontwerp maakt.’

Automatisering en digitalisering zijn wél een issue, dus zet het bedrijf daar vol op in. Zoals op online bestellingen en – wat nu al gebeurt en vanwege de coronacrisis op grotere schaal – het op afstand monitoren van machines. Die steeds compacter en slimmer worden, stelt Westhuis vast, waardoor op de huidige stek op Science Park Ekkersrijt plaats vrijkomt voor verdere groei. ‘Het huisvesten van mensen is op termijn misschien wel een grotere uitdaging dan het bergen van meer machines.’

Wereld te winnen

BKB Precision voelt zich senang bij de keuze om te focussen op de bewerking van hoogwaardige kunststoffen, ook wel high performance plastics genoemd. Mannes Westhuis: ‘In dat gat zijn we gedoken en hebben we ons ontwikkeld. Al zijn we niet de enige, daar onderscheiden we ons wel in. Dat willen we blijven doen. Van het stamp-productiewerk blijven we een beetje weg; daar zijn we ook niet op ingericht en zouden we onszelf mee ontwrichten, zeg maar.’ Buiten dat is in de switch van metaal naar hoogwaardige kunststof en het ontzorgen van opdrachtgevers nog een wereld te winnen, zegt hij. ‘En er staan fantastische uitdagingen met allerlei nieuwe toepassingen op stapel: verdergaande digitalisering, de fotonica waarin we in deze regio vooroplopen, de energietransitie, waar gaat het naartoe met waterstofmotoren… Alle spelers in die ketens duwen elkaar voort naar de volgende stap. En daar gaan wij voluit in mee.’

BKB Precision is gespecialiseerd in het bewerken (frezen en draaien) van hoogwaardige componenten uit high performance en engineering plastics en (sub)assemblies voor oem’ers en system suppliers. Het bedrijf ontstond bijna veertig jaar geleden, toen Gerard van de Berg een failliete metaalfirma in Geldrop overnam, die hij omvormde tot een kunststofbewerkingsbedrijf. Een niche – en dankzij de koers die toentertijd werd ingeslagen, is het dat nu nog: Van de Berg Kunststofbewerking, zoals het bedrijf toen heette, legde zich gaandeweg toe op speciale, hoogwaardige kunststoffen. Dat liep zo goed dat 27 jaar geleden een nieuw en groter pand werd betrokken in de gemeente Son en Breugel, op wat nu Science Park Ekkersrijt heet. Eind 2018 werd Mannes Westhuis, na vier jaar algemeen directeur te zijn geweest, eigenaar van het bedrijf. De naam was toen al veranderd in BKB Precision; dat bekt beter voor klanten buiten Nederland. En dat werkte: vandaag komt zo’n 10 procent van de omzet uit landen als Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland en heeft BKB Precision footprints in Noord-Amerika en het Verre Oosten (met name China en Taiwan). Het bedrijf bedient klanten in diverse sectoren, met voorop de semiconductorsector. Daarnaast de medische industrie, defensie, aerospace, optische en chemische industrie, food en machinebouw. Grote opdrachtgevers zijn onder meer ASML, Philips en Thales. BKB Precision telt ongeveer zestig medewerkers.