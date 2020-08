Het ziet ernaar uit dat de gezondheidszorg in de toekomst sterk gepersonaliseerd zal worden, waarbij individuen in staat zullen zijn om vanuit hun eigen huis de belangrijkste biometrische gegevens te monitoren via biosensorapparatuur. De SensUs-wedstrijd, die voor het eerst werd gehouden in 2016, heeft als doel de ontwikkelingen op het gebied van biosensoren voor gepersonaliseerde gezondheidszorg te versnellen. Dit gebeurt door studententeams uit te nodigen om deel te nemen aan een vriendschappelijke en competitieve wedstrijd. Dit jaar nemen 15 multidisciplinaire studententeams uit Noord-Amerika, Azië, Afrika en Europa deel en kun je de hele wedstrijd online bekijken op digital.sensus.org!

Biomarker en medische conditie

Elk jaar moeten de teams van SensUs een biosensor ontwerpen om een biomarker te meten die in verband staat met een medische aandoening. Dit jaar moeten de teams een biosensor ontwerpen om de aanwezigheid van valproaat in vloeistof-monsters te controleren. Valproaat is een medicijn dat gebruikt kan worden om de neurologische aandoening epilepsie te behandelen. Een belangrijk punt van zorg bij het toedienen van valproaat is dat de hoeveelheid die nodig is verschilt van patiënt tot patiënt. Als de dosis te hoog is, dan kan een patiënt vermoeid raken, een gebrek aan coördinatie vertonen of last hebben van duizeligheid. Als de dosis echter te laag is, dan zal de behandeling niet effectief zijn. Een speciale biosensor zou van onschatbare waarde zijn voor epilepsiepatiënten, omdat deze hen in staat zou stellen hun medicatie zelf te reguleren. Doordat de medicatie zo aan hun persoonlijke behoeften voldoet zou dit hen helpen in de dagelijkse behandeling van de aandoening.

Sensoren voor epilepsieworkshop

Voorafgaand aan het SensUs 2020-evenement vindt op woensdag 26 augustus een online workshop plaats onder de titel ‘Sensoren voor epilepsie‘ (schrijf je hier in). De workshop wordt mede georganiseerd door Prof. Dr. Menno Prins, de oprichter van SensUs, en Prof. dr Marian Majoie van Kempenhaeghe Maastricht UMC+, het expertisecentrum op het gebied van complexe epilepsie, slaapstoornissen en neurocognitieve aandoeningen. Majoie speelde een belangrijke rol in de organisatie van de sprekersgroep voor de workshop. Zij onderkent het nut van initiatieven als SensUs. “We zijn op zoek naar technologieën en medische benaderingen om de kwaliteit van leven van mensen met epilepsie te verbeteren,” zegt Majoie. “Om dit te bereiken, moeten we in contact komen met experts op multidisciplinaire gebieden in de Brainpoort regio, en verder weg. SensUs is een fantastische competitie die deze experts uit Nederland en de rest van de wereld samenbrengt. Dit kan belangrijke ontwikkelingen alleen maar versnellen.”