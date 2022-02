Daniel Attias en Gimv zetten de strategie van organische en externe groei met de Biolam-groep in Hauts-de-France en Normandië verder. De groep van laboratoria voor medische biologie overschrijdt hierdoor een omzet van meer dan 60 miljoen EUR (pro forma inclusief de laatste overnames).

Van nul begonnen in 2019, werd Daniel Attias bij zijn eerste MBI-overname van de Biolam-laboratoriagroep in Amiens ondersteund door Gimv. In 2020 werd hij versterkt door Didier Thibaud om de aanwezigheid van Biolam in Normandië uit te bouwen. Het duo zet sindsdien zijn strategie van versnelde groei onverminderd verder. Na vier overnames en de oprichting van vier nieuwe laboratoria in 2020, realiseerde Biolam ook in 2021 drie nieuwe overnames. Zo heeft de groep ondermeer zijn positie in Normandië geconsolideerd met de acquisitie van Boyer Laboratories, wat een extra omzet van ongeveer 8 miljoen euro opleverde. In de regio Hauts-de-France nam Biolam de laboratoria Mine nabij Valencienne over. Hiermee zet het zijn groeitraject in de regio verder, na de eerdere opstart van de laboratoria Marly en La Madeleine, en de overname van Tabardel en Viart in Béthune.

In 2022 wil Biolam zijn organische groei verderzetten door de opening van zes nieuwe laboratoria, door verschillende overnames -waarover nog wordt onderhandeld- en door aanzienlijke investeringen in de vernieuwing van zijn industriële uitrusting, zowel in Normandië als in de regio Hauts-de-France.

Dit buy-and-build project toont eens te meer aan dat het Health & Care team van Gimv in staat is om samen met ambitieuze managementteams sectorale consolidatieprojecten in Europa te ondersteunen.

Gautier Lefebvre, Partner bij Gimv, en Kevin Klein, Principal bij Gimv, verklaren: “We zijn sterk onder de indruk van het traject van Biolam, dat onder leiding van Daniel Attias en Didier Thibaud extreem snel blijft groeien. En dat terwijl de groep tegelijk stevig investeert in zijn teams en tools om een kwalitatief hoogstaand aanbod in gezondheidszorg uit te bouwen. Dit ondernemersavontuur is een perfecte illustratie van ons vermogen om managers te ondersteunen bij snelle externe groeistrategieën. Over de afgelopen 2 jaar heeft het Health & Care-team van Gimv 32 overnames gerealiseerd via 6 buy-en-buildprojecten.”

Daniel Attias, voorzitter van de Biolam-groep, vult aan: “De doelstellingen die we aanvankelijk met het Gimv-team hadden vooropgesteld, hebben we nu al ruimschoots overtroffen. Dat getuigt van een zeer doeltreffende samenwerking. We starten 2022 met grote ambities in een context van gezondheidszorg waarin onze bereidheid om te investeren, onze wendbaarheid en de totale betrokkenheid van onze teams meer dan ooit noodzakelijk zijn.”