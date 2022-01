Bilihome kondigt met trots aan dat de nieuwe financieringsronde succesvol is afgesloten. De investeringen van Health Innovations en Oost NL zijn bedoeld ter ondersteuning van de marktintroductie van een slim, draagbaar lichttherapie-apparaat voor geelzucht, een aandoening die 10% van alle pasgeborenen treft.

Bilihome, het MedTech bedrijf voor pasgeborenen, gevestigd in Gelderland, Nederland, kondigt de afsluiting aan van een investeringsronde met Health Innovations en Oost NL. Deze investering stelt Bilihome in staat een ontwikkelingsproces zonder risico’s en een tijdige marktintroductie te realiseren. Het valideert de waarde van Bilihome’s oplossing en versterkt het vertrouwen in het team. Met deze financiering voegen zowel Health Innovations als Oost NL zich bij de huidige aandeelhouders: NLC, LedSkin en Anyango HealthDisrupt.

Rick Wielens, uitvinder van Bilihome en vader van een tweeling, heeft de hartverscheurende realiteit van geelzucht bij pasgeborenen aan den lijve ondervonden. Direct na de geboorte van zijn zoon Thijs werd hij van zijn ouders gescheiden en naar een couveuse gebracht. Om de kans op niet-omkeerbare hersenbeschadiging te voorkomen, moest Thijs met blauw licht worden behandeld. Rick kon zijn zoon de eerste week van zijn kostbare leven niet vasthouden. Bilihome springt bij en transformeert deze opdringerige klinische zorg in geruststellende natuurlijke zorg voor pasgeborenen met geelzucht, door slimme draagbare lichttherapie te ontwikkelen, die gedragen kan worden als een gewone romper. De afgelopen twee jaar heeft het Bilihome-team ijverig gewerkt aan hun missie om de scheiding tussen ouder en kind om te zetten in nul-scheiding. Het geminiaturiseerde lichttherapiesysteem stelt de ouders in staat om op natuurlijke wijze voor de baby te zorgen – borstvoeding, kangoeroeën en dragen om de baby te kalmeren – en biedt de mogelijkheid om de baby eerder mee naar huis te nemen.

“Gedreven door zinvolle innovatie probeerden we ons in het begin te onderscheiden van pure technologische oplossingen door ouders en professionals te betrekken bij de conceptontwikkeling. We wilden er zeker van zijn dat we de juiste oplossing zouden ontwikkelen – voor de beste ervaring, foutloos. Goed luisteren hielp ons om nuances aan te brengen die Bilihome anders en nuttig maken in de zorgverlening en de zorglogistiek.” Aldus Margret Huenerbein, CEO van Bilihome.

“Ik werd voor het eerst geattendeerd op Bilihome tijdens een pitch-evenement eerder in 2020 en heb het bedrijf sindsdien gevolgd. Omdat ik zelf ouder ben, zag ik de waarde voor zowel de ouders als het kind in het minder invasief behandelen van geelzucht bij pasgeborenen. Ook werd al snel duidelijk dat deze oplossing naadloos aansluit bij onze investeringsdoelstellingen. Het verbetert niet alleen de kwaliteit van de neonatale zorg in ziekenhuizen, maar biedt ook de mogelijkheid om fototherapie voor pasgeborenen in de thuissituatie te bieden – waardoor mogelijk dure ziekenhuisdagen kunnen worden gereduceerd.” Aldus Yvonne Sijm, Venture Capital Associate bij Health Innovations.

“Om de gezondheidszorg toegankelijk en duurzaam te houden voor een groeiende en vergrijzende bevolking, is het belangrijk om te investeren in slimme oplossingen die zorgroutines eenvoudiger maken en tegelijkertijd de meest optimale reis en uitkomst voor de patiënt in gedachten houden. Dat is precies waarom de wearable technologie van Bilihome ons aansprak. Het is een pragmatische oplossing die de behandeling van geelzucht bij pasgeborenen minder lastig maakt voor de zorgverlener en ouders in staat stelt hun pasgeborene dicht bij zich te houden tijdens de behandeling. Het is voor mij duidelijk dat deze oplossing met veel zorg en aandacht voor de verschillende behoeften en wensen van alle betrokken partijen tot stand is gekomen.” Aldus Bram ten Bok, Investment Manager Health bij Oost NL.

Bilihome levert een nieuwe benadering van de zorg voor geelzucht bij pasgeborenen – het transformeert de manier waarop zorgverleners MedTech technologie gebruiken om ouders in staat te stellen om natuurlijke zorg voor pasgeborenen te beoefenen ondanks de behandeling van geelzucht. Bilihome werd bekroond met de Best of the Best Red Dot Award 2020; uit 4000 deelnemers werd Bilihome geselecteerd als de top 1% Best of the Best Concept Designs. Daarnaast was Bilihome de winnaar van de Rabobank Duurzame Innovatieprijs in de Zorgsector (ook wel bekend als Herman Wijffels Innovatieprijs). Deze prijs staat voor ondernemerschap met innovatieve oplossingen die er echt toe doen.

Health Innovations investeert in startups die de gezondheidszorg beter maken zonder de kosten te verhogen. De focus ligt op digitale gezondheid, medische technologie en gezondheidsdiensten. Een positieve impact op patiënten staat centraal in de aanpak. Health Innovations investeert in de seed- en groeifase, en de investering moet bijdragen aan waardecreatie voor de gezondheidszorg, de ondernemers en de aandeelhouders. Wij spelen een actieve rol als aandeelhouder door onze kennis, ervaring en netwerk in te zetten. Health Innovations heeft meer dan 30 investeringen gedaan vanuit drie opeenvolgende fondsen in Nederlandse Healthcare startups. Onder onze investeerders bevinden zich zorgverzekeraars, banken, distributeurs in de zorg en het Nederlandse Ministerie van Volksgezondheid.