Welk component is geïnstalleerd? Is de documentatie up to date? Als het model en het type bekend zijn, wat is dan het serienummer? En om welke foutmelding gaat het precies? Ondanks alle inspanningen om processen zo efficiënt mogelijk te maken, kunnen veel producerende bedrijven dergelijke vragen over hun installed base niet systematisch beantwoorden. Waardoor de onderhoudsmonteur kostbare tijd verliest en stilstand langer duurt dan nodig. De digitale experts van Lenze hebben daarom een portal ontwikkeld dat direct gekoppeld is aan de machines van de oem’er. Als er een fout optreedt, kan de machine nu zelf automatisch een melding aanmaken en zo de servicemonteur vroegtijdig waarschuwen. In de melding wordt aangegeven om welk onderdeel het gaat en wat ermee aan de hand is. Het cloudbased platform is fabrikant-neutraal en maakt gebruik van open communicatiestandaarden zodat niet alleen Lenze-producten worden gebruikt. Sensorfabrikant SICK is al aan boord, waardoor diens sensoren kunnen worden herkend en alle bestaande productinformatie beschikbaar kan worden gemaakt.

Marc Vissers, marketing strategy manager EMEA West, heeft inmiddels wat klantervaringen met het platform opgevangen en constateert dat met name de grotere bedrijven ervan geporteerd zijn. ‘Het platform vergt dat er koppelingen gelegd worden met de machines en ook de ERP-systemen moeten online verbonden worden. Mkb’ers hebben hun beveiliging vaak wat minder goed op orde en zijn daarom wat terughoudender. En dat type bedrijven geeft er nogal eens de voorkeur aan een component te laten zitten tot het echt stuk gaat. Wat leidt tot langere stilstand. Met name het mkb reageert nog wel eens wat sceptisch op digitalisering en het servitization-aanbod. Maar ook die bedrijven zullen die stappen moeten zetten. Het is een kwestie van lange adem.’

Waarbij hij meteen aantekent dat het Nederlandse mkb het in internationaal opzicht niet slecht doet: ‘Het loopt min of meer gelijk op met het Duitse, maar enkele jaren vóór op de Britse industrie.’ Die vergelijking kan de Lenze-man goed maken omdat de Duitse multinational vijftig jaar geleden gelijktijdig in de Benelux en het Verenigd Koninkrijk voet aan de grond heeft gekregen. ‘In april 1971 startte Peter König, Duitser van geboorte, in Rosmalen de eerste verkoopvestiging in de Benelux, onder de naam Simplana. Een uitstekend verkoper’, weet Vissers uit de overlevering. In het VK werd in die tijd Simplatroll opgericht. In de jaren tachtig kregen de landenvestigingen de naam Lenze. Inmiddels beschikt de EMEA-West regio (Benelux en het VK) over een personeelsbestand van ongeveer 100 mensen, van wie meer dan de helft in Den Bosch.

Het 50-jarig jubileum kon door de corona-perikelen niet gevierd worden. Vissers hoopt van harte dat er in oktober volgend jaar wel een gelegenheid zal zijn om klanten, pers en andere relaties uit te nodigen voor festiviteiten in Hameln (bij Hannover) waar het hoofdkantoor van Lenze gevestigd is. Want dan bestaat Lenze SE 75 jaar. Het bedrijf is in 1947 opgericht door Hans Lenze, in een tijd waarin veel – succesvolle – Mittelstand-bedrijven zijn gestart, vaak in kleinere steden omdat daar, zo kort na de oorlog, de infrastructuur nog in tact was. Vanzelfsprekend bestond het portfolio in de begintijd uit mechanische componenten, maar reeds in de jaren tachtig gingen ook de elektronische frequentieregelaars en servomotoren onderdeel uitmaken van het aanbod. Vissers: ‘De digitalisering is vijftien jaar geleden in een stroomversnelling geraakt met de overnames van de Duitse r&d-bedrijven Encoway en Logicline. Veel huidige digitale tools en verschillende softwareblokken uit FAST (Feasibly Applicable Software Toolbox, red.) zijn daar het resultaat van. Juist met deze toolbox kan ook de eerder genoemde oem-portal grotendeels automatisch worden geïmplementeerd.’