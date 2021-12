ORYX Movement Solutions uit Wijk bij Duurstede ontvangt een investering uit het Healthy Urban Living Proof of Concept Fonds van de ROM. ORYX heeft een systeem ontwikkeld, de ORYX GO, dat op basis van bewegingsanalyse snel de oorzaak van allerlei lichamelijke klachten kan opsporen. Met behulp van een algoritme wordt vervolgens automatisch een rapport gegenereerd dat dient als uitgangspunt voor de oplossing van de klachten. Het rapport kan direct gebruikt worden, of dit nu voor het trainen van sporters is of als ondersteuning van de fysio- of oefentherapeut. De ORYX GO is betaalbaarder én mobieler dan de huidige systemen.

Binnen huidige sport- en revalidatietrajecten wordt vaak de kwaliteit van beweging middels optische waarneming geanalyseerd. Observatie met het blote oog legt doorgaans echter niet de werkelijke oorzaak van fysieke problemen bloot. De founders van ORYX, Marjolein van Koningsveld en Marcel Tiggelman, hebben dit aan den lijve ondervonden. Toen Marcel medeoprichter Marjolein voor het eerst ontmoette, kon zij vanwege zware rugklachten nauwelijks lopen. Medische professionals stelden dat haar problemen niet te verhelpen waren en “ze er maar mee moest leren leven”. Marcel kreeg na diverse knieoperaties min of meer hetzelfde te horen. Samen wilden ze daar een oplossing voor vinden en ontwikkelden ze de ORYX GO: een systeem voor bewegingsanalyse op basis van data.

De ORYX GO beoordeelt automatisch de kwaliteit van de menselijke beweging. Eerst wordt een specifieke beweging geregistreerd met behulp van draagbare sensoren die op diverse plekken op de benen en het bekken worden bevestigd. De algoritmen in de app generen op basis van deze data automatisch een rapportage met daarin voor trainers en fysiotherapeuten informatie en gesuggereerde oefeningen waar zij in de dagelijkse praktijk direct mee aan de slag kunnen. Ook maakt ORYX GO het mogelijk om de progressie van sportprestaties of revalidatie te monitoren.

De ORYX methode kijkt naar het bewegen van het lichaam vanuit de dynamische systeemtheorie. Hiermee wordt het menselijk lichaam gezien als een complex biologisch wezen en niet als alleen een mechanisch bewegende machine. De methode van ORYX verschilt enorm van de systemen die men nu gebruikt bij sport- en revalidatietrajecten. Huidige systemen, vaak bestaande uit camera’s, plakkers en loopbanden, zijn bovendien ook nog eens veel duurder en plaatsgebonden.

Marjolein van Koningsveld, CEO van ORYX: “Met behulp van de investering uit het POC fonds kunnen we de laatste ontwikkelfase van de ORYX GO voltooien en onze supply chain optimaliseren. Dankzij het vertrouwen en geloof van de ROM kunnen we deze laatste stappen zetten om ons product succesvol te lanceren”.

Wethouder Hans Buijtelaar over de investering: “Het is mooi om te zien hoe de bijdrage van de ROM het Wijkse bedrijf Oryx Movement Solutions net dat duwtje in de rug heeft gegeven waardoor hun systeem voor bewegingsanalyse op de markt kan worden gezet. Als wethouder economie ben ik blij met die financiële steun van de ROM en ben ik trots op het innovatieve werk van Oryx.”

ROM Utrecht Region is een maatschappelijke investeerder die toegang tot kapitaal vergroot voor innovatieve bedrijven in de regio. De ROM investeert in de grote transitiesectoren die van belang zijn voor de economie van morgen: digital, health en sustainability. Om de financieringen voor deze bedrijven te realiseren, werkt de ROM samen met vele partners binnen en buiten de regio. De ROM heeft twee fondsen: het Healthy Urban Living Proof Of Concept (HUL POC) Fonds en het Participatiefonds. Het POC fonds is mede mogelijk gemaakt door co-financiering van de Provincie Utrecht en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De investering in ORYX gebeurt vanuit het HUL POC Fonds.