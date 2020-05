De vakbeurs Easyfair Advanced Engineering in Antwerpen is vanwege de coronacrisis doorgeschoven naar 21 en 22 oktober van dit jaar. De locatie blijft hetzelfde: de Antwerp Expo. De beurs zou in eerste instantie eind mei zijn. Omdat volgens de organisatie ‘de gezondheid en het welzijn van de exposanten, bezoekers en medewerkers de hoogste prioriteit heeft’, is nu besloten de beurs in oktober te laten plaatsvinden. Het besluit was ‘een moeilijke knoop om door te hakken’, aldus marketing event manager Jeroen Arnouts van het organiserende Easyfairs, mede omdat alle drukwerk en promotiemateriaal al klaarlagen. Een telefonische rondgang langs de exposanten en partners maakte duidelijk dat oktober vooralsnog de beste optie is.

Advanced Engineering besteedt aandacht aan zaken als smart connectivity, Industrie 4.0 en innovatieve ontwikkelingen. Vorig jaar trok de beurs een kleine 1.800 bezoekers. Dit jaar hadden zich al 105 exposanten aangemeld, waarvan verschillende met vestigingen in Nederland. Tijdens de twee dagen zullen zo’n zestig sprekers lezingen verzorgen. Het thema van de beurs blijft onverminderd: Make your products future proof.

Experience zones:

De Vlaio industrie 4.0 proeftuinprojecten: spectaculaire krachtenbundeling die naar meer smaken met o.a.: smart connectivity, cybersecurity, AR/MR in labo-omgeving, predictive maintenance, opleiden 4.0, digitale servitisatie, construction site vision en collaborative workcell.

In de “Innovation by Vives” zone stelt Vives Hogeschool haar innovatieve speerpunten tentoon. Ontdek er: een waterstofwagen, LEGO Haven, AI@Edge, VR Drone-trainingsimulator, long range and low power technology, water reselient cities, smart grid,

Technovation hub by KU Leuven brengt innovatieve, ondernemende en hoogtechnologische studententeams en studentondernemers samen. 3 teams komen tijdens Advanced Engineering de brug maken met de bedrijfswereld: Flacra (Flexible Autonomous & Cooperative Robot Applications), Formula Electric, Innovived (3D printing met plastic afval)