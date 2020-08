Met behulp van warmtecamera’s een betrouwbaar koortsindicatiesysteem ontwikkelen: de Limburgse bedrijven SAC en Pedak werken samen aan deze uitdaging. Beide ondernemingen willen hiervoor de in de regio aanwezige kennis op het gebied van warmtecamera’s in de post-Corona samenleving combineren.

SAC uit Heerlen heeft de afgelopen jaren ervaring opgedaan met warmtecamera’s in een heel andere toepassing, nl. broedmachines. Hiervoor heeft men een systeem ontwikkeld waarmee vastgesteld kan worden of een bak met eieren in een broedmachine geen kuikens meer gaat opleveren (alle eieren zijn uitgekomen of bevatten geen levende vrucht). Pedak uit Heythuysen is van oorsprong een handelsfirma, die al lange tijd een groot aantal warmtesensoren levert. Daardoor heeft Pedak specifieke toepassingskennis over de inzet van zulke sensoren in diverse markten. Door deze kennis te combineren met die van SAC, wordt op korte termijn een product gerealiseerd dat met een veel hogere mate van betrouwbaarheid een koortsindicatie geeft op basis van gezichtstemperatuur dan in andere, bestaande systemen.

Afwijkingen vaststellen

Maar hoe werkt het dan? Warmtecamera’s meten feitelijk infraroodstraling. Dat betekent dat de temperatuur van iemand die in beeld komt van de camera, kan verschillen. Als de persoon zojuist in de felle zon heeft gelopen, kan de gezichtstemperatuur die gemeten wordt afwijken van de werkelijk gezichtstemperatuur van een persoon. Foute metingen moeten daarom worden voorkomen. Door een camera te gebruiken met een hoge resolutie, in combinatie met enkele extra voorzieningen, wordt de temperatuur gelijktijdig op meerdere plekken in het gezicht gemeten, nauwkeurig binnen 0.2 graden. Door deze aanpassingen worden afwijkingen, veroorzaakt door factoren die tot het onterecht vaststellen van koorts leiden (zoals door de zon verwarmde haren of wrijven op het hoofd) tijdig herkend. Daarnaast is de beoogde oplossing van SAC en Pedak privacyproof: Er worden geen gevoelige gegevens opgeslagen en ook vindt er geen gezichtsherkenning plaats.

Betrouwbaar en accuraat

Warmtecamera’s zijn niet nieuw in dit coronatijdperk. In de media wordt er over bericht en in de praktijk duiken ze in alle soorten en maten op. “Maar het is niet zo gemakkelijk om met een warmtecamera een redelijk betrouwbare en daarnaast ook reproduceerbare indicatie te krijgen dat iemand zonder koorts is”, aldus Paul Weling van SAC. “Er zijn diverse oplossingen op de markt, maar die zijn lang niet altijd accuraat en betrouwbaar, waarbij vooral de goedkopere producten te wensen overlaten.”

Momenteel zijn SAC en Pedak volop bezig met het testen van hun gezamenlijke warmtecamera en vinden er gesprekken plaats met potentiële klanten. In het restant van dit jaar verwachten de bedrijven hun product op de markt te brengen.