Betech zweert bij digitale beurzen: ‘Vier van onze tien beste klanten daar ontmoet’

Zoals heel veel events vindt ook de Hannover Messe dit jaar (12 – 16 April) alleen in digitale vorm plaats. Maar daar kun je, zo is de ervaring van Arjan Schuinder, manager Sales & Marketing van kunststofverwerker Betech, toch heel veel profijt van hebben. Ondanks het gemis van de persoonlijke ontmoeting. Zijn eerste digitale deelname stamt van ver voor de corona-crisis, zo vertelde hij vandaag tijdens de informatiebijeenkomst via Teams van de organisatie van het digitale Holland Hightech House. Maar dat beviel hem toen zeer goed. Want het leverde wat op. ‘De eerste waar ik aan deelnam was de Elmia in Zweden. Ver reizen, dus ik heb eerst digitaal een aantal persoonlijke afspraken gemaakt voordat ik ernaartoe ging.’ Maar dat kunnen leggen van contacten, benadrukte hij, vergt wel dat je een digitale beurs net zo serieus neemt als een gewone. ‘Heel belangrijk is dat je je profiel goed en volledig invult. Ook de Hannover Messe biedt die mogelijkheid. Want alleen dan kunnen andere, voor jou relevante mensen jou vinden. Steek daar tijd, net zo als je in een fysieke beurs ook veel – nog veel meer – tijd steekt. Dan betaalt het zich uit. Sinds dat succes in Zweden nemen wij zeer regelmatig deel aan digitale beurzen overal ter wereld. Van onze top tien klanten zijn er vier waarmee we het eerste contact op een digitale beurs gelegd hebben.’

‘Ga niet ondertussen je mail doen’

Ook John Blankendaal van het Brainport Industries, een van andere partijen in de organisatie van het digitale Holland Hightech House, onderstreepte het belang van het serieus nemen van de digitale beurs. ‘Vul je profiel goed in, bereid je goed voor, net zoals je je voor een gewone beurs goed voorbereidt. Bestudeer de deelnemerslijst en leg contact met mensen die voor je interessant kunnen zijn. En neem tijdens de sessies actief deel en ga niet onderwijl je mail zitten doen.’

Volgens Cordula van Klink, manager innovatie, Internationaal, Marketing en Communicatie van de FME, biedt ook het programma van de digitale Hannover Messe – thema “Industrial Transformation” – voldoende interessants. ‘De inbreng vanuit de Nederlandse industrie is zo vorm gegeven dat Nederlanders niet zozeer elkaar, maar juist potentiële zakenrelaties van over de grens kunnen ontmoeten, in de eerste plaats die uit het land van onze grootste handels- en technologiepartner, Duitsland.’

ASML, Trumpf en Zeiss over hoe EU voorop kan blijven lopen

Dat programma kent vier thema: Smart Industry, Energie, Mobiliteit en Sleuteltechnologieën. Dat laatste thema staat centraal tijdens de meest in het oog springende meeting op woensdag 14 april, waar Peter Wennink, ceo van ASML de acte de présence geeft, samen met twee van zijn key-suppliers, in de personen van de ceo van Zeiss, Karl Lamprecht, en de cto van Trumpf, Peter Leibinger. Onderwerp van gesprek is de toekomstige strategische positie van de EU en wat er nodig om als continent voorop te blijven lopen in de wereldwijd race in de ontwikkeling en implementatie van sleuteltechnologieën als de semicon.

Tijdens een andere meeting, op de dinsdag zal demissionair Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer optreden in een Lightweighting Summit, op dinsdag 13 april georganiseerd door het Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie. Het thema Smart Industrie zal door de ambassadeur van dat gelijknamige Nederlandse innovatieprogramma, Peter van Harten, toegelicht en besproken worden onder andere een meeting die het Holland Hightech House organiseert.

Drie blokken: Expo, Conference en Netwerken

Deze bijeenkomsten maken deel uit van het Conference-deel van de Hannover Messe, aldus Victor Koppelaar van Global Fairs (het voormalige Hannover Consultancy) en ook in de digitale informatiebijeenkomst aanwezig. Dat naast het Expo-blok, met alle digitale stands, vol met innovaties, en het Netwerk-blok, een ‘tinder-achtige’ service die het matchmaken faciliteert. ‘Het nadeel van een digitale beurs is dat je elkaar niet met een pilsje in de hand op een stand persoonlijk kunt ontmoeten. Het voordeel is dat je geen last hebt van tijdzones en dat die persoon die je zo graag wilde spreken nu eens een keer níet net even naar een andere hal is toegelopen. Die voordelen van deze digitale oplossing zijn significant hebben we al ondervonden en die zal dan ook van toekomstige beurzen deel blijven uitmaken.’