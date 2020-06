Onlangs is door de Betech Group geïnvesteerd in een unieke, stabiele en nauwkeurige machine. De nieuwe portaalfreesmachine breidt het machinepark uit met 5-assige frees capaciteit en zorgt bovendien voor een groter bewerkingsoppervlak dan voorheen in combinatie met een hoge nauwkeurigheid en simultane bewerking.

Enkele voordelen:

Sprong in efficiency door 5-assige en simultane bewerking

Mogelijkheid om grotere producten te produceren tot 2.200 mm x 4.000 mm x 600 mm

Hogere stabiliteit en nauwkeurigheid door minder benodigde opspanningen

Forse uitbreiding bewerkingsoppervlak

Met een bewerkingsoppervlak van maximaal 2.200 mm x 4.000 mm x 600 mm wordt het 5-assige bereik ver uitgebreid. Zo is er nu de mogelijkheid om een grote serie freesdelen waarbij een 5-assige bewerking noodzakelijk is, te produceren zonder omspannen of een robot.

5-assig simultaan frezen

Door de mogelijkheid om 5-assig simultaan te frezen kunnen meerdere assen tegelijkertijd worden bewogen waardoor complexere vormen kunnen worden gerealiseerd. Bovendien bespaart 5-assig simultaan frezen in cyclustijd en het aantal opspanningen wat benodigd is om een product te maken. Gezien de toenemende vraag naar zo hoog mogelijke precisie bij kunststof onderdelen is dit een grote toegevoegde waarde.