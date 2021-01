Per 1 januari 2021 neemt Bestronics in Veldhoven een meerderheidsbelang in ontwikkelaar Spinnov uit Eindhoven. Voor Bestronics een logische stap in de groei en verbreding in haar dienstverlening. “De laatste jaren is de vraag naar totaaloplossingen in de hightech steeds groter geworden, daar hoort ook de ontwikkeling van elektronica bij. Met de acquisitie van Spinnov, kunnen we de klant nu het gehele pakket bieden, van ontwikkeling, assemblage, tot levering in het magazijn.” aldus Anton van Limpt, CEO van Bestronics.

Bestronics heeft zich de afgelopen jaren bewezen als totaal oplosser in de hightech elektronica met vestigingen in Veldhoven en Bladel met totaal 65 mensen. “Vooral door onze investeringen om een Lean fabriek neer te zetten in Veldhoven, zijn we inmiddels toegetreden tot de hoofdklasse van de Hightech assemblage. En deze klanten vragen meer continuïteit op technische ondersteuning” zegt Hans van Limpt, CFO van Bestronics.

Spinnov is een allround hard -, en softwareontwikkelaar met ervaring op het gebied van elektronica design en product design, (embedded)software, IOT, telecom en App ontwikkeling. Het bedrijf kent zijn oorsprong vanuit de Technische Universiteit Eindhoven.

Spinnov, wat gevestigd is op Strijp S, is de laatste jaren gestaag gegroeid naar 20 mensen maar was op zoek naar verdere expansie en verwacht onder de vleugels van Bestronics een verdere groei te kunnen doormaken. Spinnov directeur Chris Heger: “Met Bestronics kunnen we beter samen de markt bedienen en wij zitten als ontwikkelaar dichter bij het vuur met betrekking tot productie en prototyping.”

Binnen Spinnov vallen ook de activiteiten van het slimme digitale voetbal/hockey trainingssysteem SmartGoals, waarvan Bestronics al enkele jaren de elektronica productie doet. Ook hier kan in synergievoordeel gehaald worden omdat Bestronics ook al deelgenoot is van andere sport gerelateerde producten als Dashtag en Monoa.