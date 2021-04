Bestronics gaat zich op de Brainport Industries Campus (BIC) vestigen. Het ems-bedrijf uit Veldhoven gaat er een prototype-afdeling inrichten. Daartoe wordt de komende weken een bestaande pcb-productielijn overgebracht naar de BIC. Die zal daar geschikt worden gemaakt voor de productie van prototypes van klanten, specialistisch werk waar Bestronics de nodige ervaring mee heeft, maakt directeur Anton van Limpt duidelijk.

‘Die lijn wordt in feite de kraamkamer van een printplaat. Daarop ontstaat het. Vervolgens kan worden gekeken of het naar behoren functioneert en of het goed, foutloos te produceren valt. Waar nodig kan het ontwerp dan worden aangepast. Dit is werk dat we al langer doen, voor startups, maar ook voor grote bestaande bedrijven. Zo hebben we ooit meegewerkt aan het prototype van het printplaatje voor de Philips Hue-lamp.’

Heel zichtbaar

Bestronics kiest voor de BIC omdat het een plek is waar het bedrijf heel zichtbaar zal zijn. ‘Voor klanten, bedrijven als KMWE, Siemens en Yaskawa die er reeds een vestiging hebben, maar ook voor bedrijven van buiten de campus. Ook zal het onze zichtbaarheid voor jong talent vergroten nu we een plek krijgen in hetzelfde gebouw als waar het Summa Techniek College gevestigd is. En op termijn kunnen we samen met Summa en branchegenoten een onderwijsprogramma gaan ontwikkelen, speciaal voor ems-personeel. Want aan een gerichte opleiding is in onze sector echt behoefte’, aldus Van Limpt.

Highspeed line

De vierkante meters die door het verkassen van de lijn naar de BIC in Veldhoven vrijkomen zullen spoedig weer worden opgevuld. ‘Ik heb vorig jaar een highspeed line geïnstalleerd, geschikt voor de – voor Europese begrippen – grotere volumes, van 2000 tot 300.000 stuks. Nu heb ik in Veldhoven de ruimte om er dit voorjaar precies nog zo een naast te zetten.’

Bestronics richt zich als productie- en assemblagebedrijf met circa veertig medewerkers op de industriële en elektronicamarkt, met als belangrijkste van pcb’s en eindassemblage. 80 procent van de klanten is gevestigd in de Benelux.