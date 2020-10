Het design & build-contract bestaat uit de vaargeul en het havenbassin uitbaggeren, golfbrekers opspuiten en aanleggen en een 765 m lange kademuur bouwen. Verder worden funderingen voor scheepsladerrails en haveninfrastructuur, nutsvoorzieningen en navigatiehulpmiddelen voorzien. De vissershaven zal daarbij verplaatst worden.

De uitbreidingsplannen maken deel uit van de strategie van PoF om de verwerkingscapaciteit van bulkgoederen en de operationele efficiëntie van de haven te verhogen. Ook wil de haven de kwaliteit van haar dienstverlening verbeteren, die als een van de beste ter wereld wordt beschouwd.

De aanpak van het consortium om het ontwerp te optimaliseren door het leveren van ‘value engineering’, samen met de nieuw opgerichte afdeling Central Marine Support, presenteerde een sterke, competitieve oplossing aan de klant.

Yasser Laroussi Ben Asker, Operations Manager Marine Works Middle East bij Six Construct: “Six Construct is zeer verheugd en vereerd om samen te werken met de haven van Fujairah, als onderdeel van onze decennialange geschiedenis in het emiraat. De geschiedenis van Six Construct en de haven van Fujairah zijn nauw met elkaar verbonden. De entiteit van BESIX in het Midden-Oosten heeft meermaals geholpen om de haveninfrastructuur uit te breiden. We delen dezelfde waarden in de ambitie om partnerschappen op lange termijn te creëren ter ondersteuning van de ontwikkelingsdoelstellingen van het emiraat, en we investeren in een lange en welvarende relatie”.

Stefan Moens, Area Manager Middle East bij Jan De Nul Group: “We bouwen voort op vele jaren ervaring in de VAE en deze onderscheiding bevestigt de tevredenheid van de haven van Fujairah over onze vorige havenuitbreidingsprojecten die in de regio zijn uitgevoerd. We zijn er erg trots op dat we zijn aangesteld als een betrouwbare partner voor de levering van deze werken, bovendien in consortium met BESIX, een ander bedrijf met Belgische roots”.

Het contract is gewaardeerd op 371 miljoen AED (90,4 miljoen EUR). De werken zullen gedurende 19 maanden worden uitgevoerd.