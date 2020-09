BESE-products wint met de door hen ontwikkelde BESE-elements de Jan Terlouw Innovatieprijs van 2020. Tijdens het online netwerk event The Future of Us op 11 september werd uit de drie genomineerden de winnaar bekend gemaakt. Het biologisch afbreekbare 3-D systeem dat helpt ecosystemen te herstellen, BESE-elements, kwam als winnaar uit de bus. Jan Terlouw reikte zelf de prijs uit aan Karin van Didderen, mariene bioloog en onderzoeker bij BESE products. “Zo mooi om te zien dat er zoveel projecten zijn die de moeite waard zijn. De mensen die het probleem zien en de wegen bewandelen om het anders te doen. De winnaar achter deze innovatie heeft een duidelijke verbinding met de regio maar kan ook wereldwijd het verschil maken en een team met veel inhoudelijke expertise. De innovatie is volledig circulair en breed toepasbaar”, aldus Jan Terlouw.

BESE-products wint met de Jan Terlouw Innovatieprijs 2020 tevens een cheque van 10.000 euro. “Wat een eer om deze prijs in ontvangst te mogen nemen van Jan Terlouw en wat fijn om hier te mogen staan”, zegt Karin van Didderen trots. Stichting Kiemt reikte tijdens The Future of US goes Digital deze prijs voor de tiende keer uit. De prijs heeft als doel innovaties en nieuwe bedrijvigheid op het gebied van energietransitie en circulaire economie in Oost-Nederland te stimuleren. Met de prijs, waaronder €10.000 euro en ruime media-aandacht, geeft Kiemt de winnaar een extra stimulans doordat de innovatie in de spotlights wordt gezet.

BESE-elements sprong eruit vanwege het detailniveau waarin de ideeën van BESE-products zijn uitgewerkt en de relatief eenvoudige toepassing ervan. Zo is het systeem vervaardigd uit het biologisch afbreekbare aardappelzetmeel en kan de driedimensionale structuur onder andere worden ingezet om ecosystemen te herstellen (denk aan schelpdierriffen, mangroven, zeegras, kwelders of wetlands), kusten en oevers te beschermen, water te zuiveren of aquacultuur te verbeteren. Op zichzelf natuurvriendelijk en uiterst effectief dus.

Ambitieprijs 2020

Naast de hoofdprijs reikte de jury onder voorzitterschap van Jan Terlouw ook de Ambitieprijs uit. Uit de genomineerden (XINTCglobal, AeroCount en Waste Works) koos de jury voor het fijnstofdetectiesysteem van Aerocount. De ambitieprijs werd in ontvangst genomen door Beate Stevens en omvat 5.000 euro aan prijzengeld en 5 dagen advies/ondersteuning door Kiemt.

The Future of Us goes digital De uitreiking vormde tevens de afsluiting van het digitale netwerkevent The Future of US. Vorig jaar organiseerden Stichting Kiemt, Industriepark Kleefse Waard (IPKW) met vele partners, de eerste succesvolle editie van dit evenement waarin innovatief Oost-Nederland elkaar ontmoet en de nieuwste ontwikkelingen een podium krijgen. Vanwege de bijzondere omstandigheden die het COVID virus met zich mee brengt, besloten de samenwerkende partijen dit jaar alles digitaal te doen. Via een livestream konden deelnemers netwerken en genieten van een uitgebreid programma met onder andere Jan Douwe Kroeske, Jan Terlouw en Ruud Koornstra.

Kiemt werkt aan een toekomstbestendige economie in Oost Nederland door de energietransitie en de circulaire economie te versnellen. Dit doet Kiemt samen met een uitgebreid netwerk bestaande uit het bedrijfsleven in Oost-Nederland, lokale overheden en onderwijs- en onderzoeksinstellingen.