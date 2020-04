Thuiswerken vindt niemand gek bij ZiuZ Visual Intelligence. Van de 58 medewerkers werken er nog maar drie op kantoor in Gorredijk. Elke werkdag is er twee keer een online ‘koffiemoment’ via Yammer, de nieuwe ‘wandelgang’ waarin collega’s elkaar op de hoogte houden. De dienstverlening aan de zedenpolitie loopt door. En voor apothekers is de productie en levering van de pillenmachines veiliggesteld. ,,Het zal niet aan ons liggen dat apothekers stil komen te staan.’’

Het nieuwste product zou in oktober op een grote apothekersbeurs in München gepresenteerd worden. Maar iets in Bert Garlich, CEO van ZiuZ Visual Intelligence, zegt dat deze beurs niet doorgaat. Hij heeft de bouw van twee finale prototypes uitgesteld. ,,Dat scheelt zoveel geld dat we een periode van onzekerheid langer kunnen volhouden. En zeg nu eerlijk, zit de markt op dit moment te wachten op een nieuw product? Ik denk het niet.’’

Scenario’s

Met twee mogelijke scenario’s voor de nabije toekomst houdt Garlich rekening. Een waarin de apothekerswereld slechts tijdelijk op pauze staat en de ander waarin de hele industrie piepend en krakend tot stilstand komt. ,,Apothekers hebben het ongelofelijk druk. De hoeveelheid medicatie die ze verstrekken neemt alleen maar toe, dus die business trekt straks weer aan. Op dit moment kunnen we niet op gesprek komen, niets installeren en dus ook niets verkopen.’’ Dit geldt wereldwijd, maar Australië is een uitzondering. ,,Daar hebben ze uit voorzorg extra machines bestelt, omdat men voorziet dat het straks niet meer kan. Maar wij zullen gewoon machines blijven produceren en leveren. Dit hebben wij afgedekt met inkoop en productie. Ook logistiek is het geen probleem om goederen de wereld over te sturen. Zeker niet op de korte termijn, omdat vliegmaatschappijen zitten te springen om vracht.’’

Toch houdt hij voorzichtig rekening met het scenario waarin de industrie volledig tot stilstand komt. ,,Als niemand meer investeert en we gaan bijvoorbeeld naar 12 maanden uitstel, dan kunnen we pas weer leveren in de tweede helft van volgend jaar. Als wij uit dit bedrijfsonderdeel een jaar geen inkomsten hebben, gaat het flink schuren. Gelukkig is onze dienstverlening aan de zedenpolitie een positieve uitzondering die doorloopt.’’ Ook nieuwe projecten lopen gewoon door. ,,Bij productontwikkeling zit nog geen omzet, alleen kosten. Die worden betaald door subsidies en zolang we die uren blijven maken kunnen we ons redelijk redden.’’ Op de lange termijn maakt Garlich zich geen zorgen over de apothekersmarkt. ,,Die markt trekt wel weer aan. Ondertussen blijven wij onze apothekers zo goed mogelijk bedienen. Het zal niet aan ons liggen dat apothekers stil komen te staan.’’

Online koffie

Tot nu toe komt het slimme maakbedrijf uit Gorredijk goed door de crisis. ,,Niemand is ziek. We hebben een paar collega’s met partners die in de zorg werken. Zij hebben het zwaar. En het thuiswerken in een omgeving met kinderen vergt flexibiliteit. Maar voor de rest is het werk eigenlijk business as usual.’’ Meteen na de bekendmaking van de eerste maatregelen zijn alle medewerkers thuis gaan werken. ,,Op drie na, een secretaresse voor de continuïteit van de afspraken. Een supportmedewerker van de IT-afdeling, want we willen geen risico lopen dat ons eigen systeem er een half uur uitligt. Dan kan niemand meer werken. En de derde medewerker in Gorredijk werkt met hardware dat te groot is om mee naar huis te nemen. Hij houdt zich keurig aan de regels. Dat kan ook gemakkelijk, want er is verder niemand.’’ Garlich valt het op dat thuiswerken veel mensen wel bevalt. ,,De collega’s zijn er vrolijk onder en blijven collegiaal. Via Yammer worden berichtjes met elkaar gedeeld en via MS Teams lopen besprekingen door. Meteen de eerste maandag heb ingesteld dat we dagelijks om 10 en 16 uur met elkaar een online koffiemoment hebben.’’ Bij toerbeurt maakt iedereen een foto van zijn eigen werkplek, het uitzicht en een klein persoonlijk verhaaltje wat de collega’s nog niet weten. ,, Vanmiddag is de 25ste al aan de beurt. Dat is echt heel erg leuk. Mensen reageren erop en zo behouden we een goede sfeer.’’

Thuiswerkexperiment

Alle interne overleggen, inclusief beoordelingsgesprekken gaan online door. ,,Het is onpersoonlijker, maar het is zo. Ik verwacht dat het wel langer gaat duren dan vier weken. De nieuwe realiteit is dat we niet naar Gorredijk kunnen.’’ Iedereen bij ZiuZ is gewend om online te communiceren. ,,Dat doen we natuurlijk al jaren met onze internationale contacten, want naast vliegen is dat de communicatie die we gebruiken. Voor ons is het dus geen inhaalslag, zoals bijvoorbeeld voor de vele scholen en andere bedrijven.’’ Garlich realiseert zich dat de lucht nu schoon is en is van plan voortaan minder te gaan vliegen. ,,Wij zijn de generatie die heel veel is gaan reizen. Dat moeten we echt slimmer doen. We zitten nu in het grootste thuiswerkexperiment ter wereld ooit. Als je zweetdruppels wilt zien en elkaar recht in de ogen wilt kijken, dan kom je bij elkaar. Voor alle anderen zaken kun je elkaar online ontmoeten.’’ Geldt dat ook voor zakendoen met China? ,,Dat moet blijken. Ik denk dat het nog veel meer kan. In elk geval doen we er goed aan om veel structureler gebruik te maken van online communicatie. Het is vast niet de laatste keer dat we een pandemie meemaken. Gelukkig kunnen we ons er nu beter op voorbereiden. Daarom is het goed om deze ontwikkeling voort te zetten. Uiteindelijk maakt het dan niet uit wat er gebeurt en kunnen we gewoon online door met wat we aan het doen zijn.’’

Focus

De eerlijkheid gebied Garlich te zeggen dat de samenwerking met de ICD-bedrijven in deze periode wel minder is geworden. ,,Ik wil het eerst goed voor ons bedrijf regelen, dat zal voor alle bedrijven gelden. En als we hulp kunnen gebruiken, zoeken we elkaar op. Ik zie allerlei initiatieven starten om ondernemers bij elkaar te brengen. Ook initiatieven die net wat dichter bij ons staan, omdat ze bijvoorbeeld export gerelateerd zijn. Bij het Innovatiecluster ligt de focus op R&D, werkgelegenheid en hightech. Onze ICD-focus komt zeker weer terug.’’

