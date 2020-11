BerkelBike-technologie maakt hard fietsen met verlamde benen mogelijk

Paralympische sport en technologie vinden elkaar in de vierjaarlijkse Cybathlon: een evenement dat dit weekend zijn tweede editie beleeft. Dat wordt noodgedwongen een online editie. Eén van zes sporten die onderdeel uitmaakt van de Cybathlon 2020 Global Edition is FES-fietsen. De Nederlandse, Engelse en een Franse ploeg maken bij hun races gebruik van technologie van BerkelBike uit Sint-Michielsgestel.

Bij FES-fietsen worden de verlamde beenspieren van door dwarslaesies getroffen sporters geactiveerd via Functionele Elektrische Stimulatie. Waar normaal de hersenen de benen aansturen gebeurt dit nu met elektronica. Bij het online evenement zitten de deelnemers op hometrainers, waarop de piloot probeert zo snel mogelijk een parcours van 1.200 meter af te leggen.

Twee van de in totaal negen deelnemende FES-teams worden begeleid door BerkelBike, het bedrijf van Rik Berkelmans. Dat zijn het Nederlandse team, van de Vrije Universiteit in Amsterdam, én het Engelse team, afkomstig van het Imperial College in London. Daarnaast rijden twee Franse teams met materiaal van BerkelBike, dat sinds 2003 actief is.

De Nederlandse piloot Sander Koomen liep zijn dwarslaesie op tijdens een val in een amateurwielerwedstrijd, zijn Engelse concurrent Johnny Beer Timms tijdens een mislukte achterwaartse salto op een trampoline. Beide mannen hebben al een paar jaar een eigen FES-fiets van BerkelBike. Het Dreamteam van de VU doet voor de eerste keer mee.

Uitzending

De race is vrijdag 13 november tussen 18.00 en 19.00 uur. Het is online te volgen via www.cybathlon.com, onder de discipline FES.