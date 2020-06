Berenschot-survey: klanten betalen en leveranciers worden betaald

Klanten betalen en leveranciers worden betaald. Slechts 8 procent stelt betalingen nog uit, wat 6 procent minder is dan drie weken eerder. Daarmee is een hele belangrijke voorwaarde voor het op gang houden van de economie ingevuld. Maar de vaart gaat er wel uit: 60 procent van de industriële bedrijven verwacht dat door vraaguitval de omzet over mei gemiddeld 25 procent lager uitkomt dan die over april. Dat terwijl een maand eerder 71 procent rekende op eenzelfde omzetdaling over april in vergelijking met maart. De liquiditeitspositie wordt als kwetsbaar ervaren. Daarom worden investeringen stopgezet en extra krediet aangetrokken.

Aldus de derde en laatste ronde van de survey SAMEN SLIMMER die organisatieadviesbureau Berenschot in week 21 (18-24 mei) in samenwerking met Link Magazine gehouden heeft onder industriële ondernemers. De tweede ronde is gehouden in week 17, de eerste ronde in week 14.

Zoektocht naar alternatieve toeleveranciers niet doorgezet

Kwam uit ronde 2 nog naar voren dat uitbesteders zich in toenemende mate oriënteren op alternatieven voor hun huidige toeleveranciers, om toeleverproblemen in de toekomst voor te zijn, nu blijkt dat zich dat niet doorzet. Dat ondanks het feit dat sommige bedrijven nog steeds met oplopende toelevertijden geconfronteerd worden, soms zelfs zozeer dat bedrijven ‘in hun voortbestaan bedreigd worden’. Maatregelen die daartegen genomen worden zijn intensievere ketencommunicatie en het naar voren halen van orders. Ook wordt er tijd gestoken in het goedkoper produceerbaar maken van producten. Dat alles om kosten te besparen. Inkoopprijs-verlaging is nauwelijks aan de orde.

Zorgen maken ondernemers zich over de komende zomerperiode en herfst doordat klanten investeringen uitstellen. Lichtpuntje is voor sommigen dat de binnenlandse vraag toeneemt als een groot deel van de Nederlanders in eigen land op vakantie gaat.

Verschuiven capaciteit

Intern worden de doorlooptijden korter: de productiviteit in de fabriek stijgt weer, naar 94 procent. Op kantoor blijft die nog wel achter, naar 78 procent, vandaar dat menig ondernemer bezig is zijn kantoorruimtes 1,5-meterproof in te richten. 30 tot 50 procent van het kantoorpersoneel is inmiddels weer aan de slag op het bedrijf. De zorg voor personeel blijft in belangrijke mate meespelen. Tegelijk worden de eerste acties ondernomen voor reorganisaties en het zoveel mogelijk verschuiven van capaciteit naar het einde van dit jaar.

De respondenten van het SAMEN SLIMMER-onderzoek zitten verspreid over heel Nederland, het merendeel werkt internationaal en heeft tussen de 50-250 medewerkers in Nederland. Grootste deel van de respondenten levert aan: (apparaten)bouw, procesinstallatie of automotive markt. De deelnemers krijgen de – geanonimiseerde – uitkomsten van het onderzoek op korte termijn toegezonden en een complete checklist van de 1.5 m-opzet van hun organisatie.