Driekwart van de ondervraagde industriële ondernemers verwacht een daling van de omzet, met 25 procent. Het percentage bedrijven dat uitgaat van omzetgroei is 11 procent. Aldus de tweede ronde van de survey SAMEN SLIMMER die organisatieadviesbureau Berenschot in week 17 (20-26 april) gehouden heeft onder industriële ondernemers (de eerste ronde is gehouden in week 14). Als oorzaak voor de dalende omzet onder meer genoemd ‘de moeizamere verkoop door gebrek aan contactmomenten’. Voorts worden ‘vooruitschuiven aankopen en investeringen door onzekerheden’ en ‘vraaguitval na hamstergedrag’ geduid als oorzaken.

Agressiever verkopen

Om die omzetdaling te temperen worden uiteenlopende (te nemen) maatregelen genoemd: meer inzet op online verkoop en het hanteren van een ‘agressiever verkooptraject’, het afschalen van producten, het verleggen van de chain en het insourcen, het uitstellen van salarisverhoging en het stoppen van bonussen. Ook wordt het businessmodel aangepast – verbreding van de marktscope en de dienstverlening – en wordt de werktijd verkort, de flexibele schil afgebouwd en wordt tijdelijk gestopt met het werven van personeel. Van de leveranciers nemen sommige maatregelen om af te schalen – minder inkoop, gedeeltelijke sluiting fabricage – terwijl anderen juist opschalen door als ‘vitale sector’ vrijstelling voor productie aan te vragen en extra voorraden aan te leggen. Een derde van de bedrijven heeft vanwege supply chain-problemen contact gezocht met alternatieve toeleveranciers. Voorts is nog eens 17 procent het van plan.

De productiviteit in de fabriek ligt op 87 procent, op kantoor op 81 procent. Het percentage coronagevallen onder werknemers ligt op 32 procent, het is in de fabriek 9,1 procent, op kantoor of thuis 5,5 procent. Ruim driekwart van de ondervraagde bedrijven krijgt enige vorm van overheidssteun. Zo heeft 43 procent uitstel gekregen van belasting betalen en maakt 23 procent gebruik van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW).

Aldus enkele cijfers uit de tweede ronde survey Samen Slimmer gehouden in week 17 waaraan 78 bedrijven deelnamen. Meer resultaten van het onderzoek zijn hier te vinden en in eerdere berichtgeving op deze site. Het onderzoek moet duidelijk maken welke maatregelen maakbedrijven nemen. Collega-bedrijven kunnen daarvan leren en zo bepalen of ze zelf meer of minder maatregelen moeten nemen.

Nieuwe fase

Omdat de ontwikkelingen in een nieuwe fase zijn aanbeland brengt Berenschot vandaag, in samenwerking met Link Magazine, een de derde survey uit. ‘Langzaam maar zeker wordt duidelijk dat de coronacrisis geen korte termijn terugweg kent naar de situatie van januari 2020’, aldus projectleider Joost Krebbekx. ‘Na een eerste periode van grip krijgen op de situatie, lijkt de industrie in een stabielere fase te zijn, maar het perspectief is natuurlijk niet goed en vooral niet toekomstbestendig. Daarom komt de volgende fase in zicht: DE VEERKRACHTFASE. Daarin moeten zorgen voor een langdurige 1,5m opzet van alle operationele processen, maar gaan ook nadenken over tactische maatregelen/ingrepen en zelfs het herijken van de bedrijfsstrategie’, zo stelt de Berenschot-man.

Hij hoopt dat veel maakbedrijven de derde survey invullen. ‘Want, hoe hoger het aantal respondenten, hoe betrouwbaarder en dus waardevoller de informatie is die de deelnemers zullen ontvangen’, aldus Krebbekx. Deelnemers krijgen de – geanonimiseerde – uitkomsten van het onderzoek steeds op korte termijn toegezonden. Die bestaan uit een weergave van de rechte tellingen; ook zullen er kruisverbanden worden onderzocht die met de deelnemers worden gedeeld. Link Magazine zal op de hoofdlijnen de uitkomsten publiceren.