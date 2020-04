Berenschot en Link Magazine nodigen maakbedrijven uit ‘samen slimmer’ te worden – vul de survey in en leer van elkaar

Geschat wordt dat dat de efficiency van de kantoorprocessen binnen maakbedrijven momenteel 20 procent lager ligt. ‘Deels is dat terug te voeren op het feit dat veel communicatie nu digitaal moet verlopen’, denkt Joost Krebbekx. ‘Die korte, toevallige ontmoeting in de gang waarin er in een paar woorden snel iets geregeld wordt is nu niet mogelijk. Voor elke afstemming met een paar mensen moet een video conference call worden georganiseerd. En dat is voor veel mensen nog wennen.’

Het cijfer dat hij noemt ontleent hij aan de survey die organisatieadviesbureau Berenschot begin april heeft uitgestuurd en beantwoord is door bijna vijftig maakbedrijven, in het kader van het project ‘Samen slimmer door de corona’. Dat moet duidelijk maken welke maatregelen maakbedrijven nemen. Collega-bedrijven kunnen daarvan leren en zo bepalen of ze zelf meer of minder maatregelen moeten nemen.

Productiviteit gedaald met 20%

Uit de survey komt ook naar voren dat het aantal ziektemeldingen in de maakbedrijven twee tot tweeënhalf keer hoger ligt dan normaal en dat 15 procent van de ondernemingen 1 of meer medewerkers heeft die Covid-19 hebben of hebben gehad. Dat komt de productiviteit in fabricageprocessen, die met 20 procent is gedaald, natuurlijk niet ten goede, aldus de senior managing consultant van Berenschot. En dat leidt her en der tot capaciteitsproblemen, temeer daar de klantvraag niet alleen maar gedaald is: een derde van de bedrijven ziet de omzet juist groeien, met meer dan 20 procent. 85 Procent is, ondanks de toeleveringsproblemen die alom gelden, nog niet op zoek naar nieuwe leveranciers. Ook de betalingstermijnen zijn nog niet verkort, maar inmiddels wordt er wel later betaald, zo laten de uitkomsten zien.

Vervolgsurvey

Die resultaten zijn inmiddels twee weken oud. Omdat de ontwikkelingen razendsnel gaan brengt Berenschot vandaag, in samenwerking met Link Magazine, een vervolgsurvey uit en over twee weken de volgende. Waarbij de hoop is dat steeds meer maakbedrijven deze invullen. Want, hoe hoger het aantal respondenten, hoe betrouwbaarder en dus waardevoller de informatie is die de deelnemers zullen ontvangen, aldus Krebbekx.

Op punten sterker uit crisis?

Want dat is dus het doel van het project ‘Samen slimmer door de corona’: ‘Dat de deelnemende bedrijven van elkaar leren door onder andere te delen welke maatregelen ze nemen en verwachten te nemen. Om zo op bepaalde punten zelfs sterker uit deze crisis komen dan ze erin gingen. Veel bedrijven zullen nu een duidelijker beeld krijgen van de situaties waarin beter op afstand overlegd kan worden, via samenwerkingsplatforms zoals Microsoft Teams. Ook wordt nu scherper zichtbaar dat het consequenties heeft zijn als op een bepaalde plek in het bedrijf meer ziektegevallen zijn of dat bepaalde componenten beter dubbel gesourced kunnen worden.’

Uitkomsten worden toegestuurd

Deelnemers krijgen de – geanonimiseerde – uitkomsten van het onderzoek steeds op korte termijn toegezonden. Die bestaan uit een weergave van de rechte tellingen; ook zullen er kruisverbanden worden onderzocht die met de deelnemers worden gedeeld.

In een volgende fase wil Berenschot naar een online platform waarin realtime inzichten door de deelnemers kunnen worden verkregen. Link Magazine zal steeds op de hoofdlijnen de uitkomsten publiceren.

Deelname aan ‘Samen slimmer door corona’ is voor de eerste honderd deelnemers gratis. Berenschot en Link Magazine stellen het zeer op prijs als ook u, als manager van een maakbedrijf, elke twee weken wilt participeren in dit onderzoek. Klik dan op onderstaande link en beantwoord de vragen.