Bencis neemt deel aandelen Sioux in Vecos over

Internationaal systeemhuis Sioux Technologies verkoopt een deel van haar aandelen in innovatief lockersystemen-bedrijf Vecos. Het investeringsfonds van Sioux had via Cerebel Group een belang in het Eindhovense Vecos. Bencis Capital Partners stapt nu in en zal een deel van deze aandelen overnemen. Onder de vleugels van Bencis zal Vecos internationaal verder doorgroeien. Sioux en Cerebel behouden beiden een belang in het succesvolle Vecos.

Sioux Tech Fund

Het investeringsfonds van Sioux investeert samen met regionale en Europese partners (zoals de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij, Cerebel Group en het European Angel Fund) regelmatig in kansrijke technische start-ups. Innovatieve ideeën krijgen hiermee een kans op een snellere ontwikkeling op het gebied van technologische vooruitgang en een snellere marktintroductie.

De winst van de verkoop stopt Sioux terug in het fonds om weer in nieuwe innovaties te investeren, voornamelijk op het gebied van medische technologie.

Bewezen succes

Het Sioux Tech Fund heeft een aantal zeer succesvolle investeringen gedaan. Eind 2014 is de deelname in Fleetlogic succesvol naar TomTom Telematics overgegaan, halverwege 2017 is de investering Liteq naar Kulicke & Soffa verkocht, en eind 2017 is de investering Phenom-World verder gegaan onder de vleugels van Thermo Fisher Scientific. Ook solar voertuigfabrikant Lightyear heeft inmiddels al de eerste investering vanuit het Sioux Tech Fund ontvangen.

De recente verkoop van een deel van de aandelen van Vecos aan Bencis Capital Partners, is na de exit van Fleetlogic alweer het tweede partnerschap met Cerebel Group.