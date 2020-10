Hoe scoor ik bij klanten en wat betekent dat voor mijn werkprocessen? Hoeveel waarde voegen mijn medewerkers toe aan onze producten? En hoe doet mijn bedrijf het in vergelijking met branchegenoten? Deelname aan de benchmark van NEVAT, branchevereniging voor toeleveranciers in de maakindustrie, geeft antwoorden op deze en andere vragen. Een helder beeld van de prestaties vertelt bovendien in hoeverre de bedrijfsvoering verloopt conform de vastgestelde visie en strategie.

‘De benchmark laat zien of je ook daadwerkelijk doet wat de klant vraagt’

De digitale benchmark is onderdeel van een pakket aan businesscoaching tools, waarmee NEVAT bedrijven inzicht wil bieden in de huidige stand van zaken en hen wil helpen hun prestaties te verbeteren. Al sinds 2005 vraagt de branchevereniging data op bij haar leden, zodat inmiddels een grote databank is opgebouwd. ‘Met deze krachtige tool krijgen ondernemers hun eigen prestaties helder in beeld, ontdekken ze of hun bedrijf op koers ligt en kunnen ze zich spiegelen aan de uitkomsten van hun peers’, zegt Alwin Pol, businesscoach bij NEVAT. Het platform toont de eigen score, de gemiddelde benchmarkscore en laat een trend zien over de afgelopen jaren. ‘Op welke kengetallen ga ik omhoog of omlaag en wat doen collega-bedrijven? In welk percentiel bevind ik me?’

Businesscoach Alwin Pol geeft directeur operations Eric Hengst bij ReviconBarosta in Woerden tekst en uitleg over de NEVAT-benchmark.

Kengetallen

De vragen zijn gebaseerd op de vier categorieën uit de balanced scorecard: klant & markt (aansluiting strategische propositie bij klanten, retourzendingen, afhandeling offertes, leverbetrouwbaarheid, etcetera), mensen & processen (zoals flexibiliteit in arbeid, interne faalkosten, productiedoorlooptijd, effectiviteit machinepark), innovatie (waaronder trainingskosten, ziekteverzuim, onderzoek en ontwikkeling, ICT) en financieel (toegevoegde waarde per medewerker, voorraadontwikkeling, vorderingen, investeringen en dergelijke). In totaal heeft NEVAT 31 kengetallen gedefinieerd en bijbehorende vragen geformuleerd. Leden kunnen via een invoerscherm online data invoeren vanuit bijvoorbeeld hun CRM-systeem, ERP-pakket, personeelssysteem en uiteraard de jaarrekening.

‘De financiële parameters bepalen wat er moet verbeteren op de andere drie gebieden, want dat heeft zijn weerslag op hoe je financieel presteert. Het dashboard laat zien of je de goede richting op gaat en ook welke verschuivingen er eventueel plaatsvinden’, aldus Pol. ‘Het allerbelangrijkste is echter dat ondernemers op basis van de uitkomsten van de benchmark in het MT en met begeleiding van de businesscoach de discussie aangaan over de eigen prestaties en die van collega-bedrijven. Waarom presteren zij minder goed of beter, op welke punten kunnen zij zich verbeteren? Die discussie brengt extra inzichten, dat krijg ik ook terug van ondernemers: “Zo heb ik het nog niet bekeken” of “Ik wil ook die kant op, hoe krijg ik dat voor elkaar?”’ De data van bedrijven zijn vergaand beschermd; voor elk bedrijf wordt een aparte beveiligde omgeving aangemaakt. Sinds dit jaar staat de benchmark ook open voor niet-leden, om zo de gehele maakindustrie te versterken.

Stilstaan bij de dag van morgen

Continu verbeterproces

De waarde ligt vooral in het geboden inzicht. ‘Je gaat als ondernemer een continu verbeterproces in, vergelijkbaar met de Plan-Do-Check-Act (PDCA)-cyclus. De benchmark fungeert als jaarlijks toetsmoment: waar sta ik als bedrijf, hoe verhoudt dit zich tot onze visie en strategie, hoe staat het met de voortgang en wat gebeurt er in de omgeving?’, stelt Anne Jaap Deinum, branchemanager bij NEVAT. ‘Als je daarover intern het gesprek aangaat en dat leidt tot een efficiëntere en effectievere uitvoering van je processen, dan hebben niet alleen jij maar ook je klanten daar voordeel bij. Want het kennen van je toegevoegde waarde is cruciaal.’ De praktijk is echter weerbarstig. ‘Maar weinig bedrijven gaan het gesprek met hun klanten aan of vertalen de klantbehoefte naar de werkvloer. De benchmark laat zien of je daadwerkelijk doet wat de klant vraagt.’ Hier komt opnieuw de businesscoach in beeld. ‘In de gesprekken met ondernemers zoek ik naar verklaringen voor afwijkende uitkomsten. Wat moeten zij anders doen om hogere waarden te krijgen? Is die waarde überhaupt gewenst?’, zegt Pol. ‘Als onafhankelijk adviseur houd ik ondernemers een spiegel voor, zodat ze zelf vragen stellen en op zoek gaan naar antwoorden. De kracht van de benchmark is dat die ondernemers rijker en wijzer maakt, en ze hun voorkeursrichting kunnen bepalen. Daar hangen heel belangrijke (investerings)keuzes aan vast.’

Toegevoegde waarde

Gevraagd naar de meerwaarde van de benchmark, stelt Anne Jaap Deinum dat de toegevoegde waarde per medewerker door de jaren toeneemt. ‘Bedrijven kunnen meer marge realiseren wanneer hun medewerkers effectiever worden en daardoor meer waarde toevoegen aan het product. Zo creëren ze ook meer waarde voor de klant. Dat betekent overigens niet dat alle parameters ondergeschikt moeten zijn aan klantwaarde. Bedrijven werken immers zelden voor één klant. Ze moeten hun klantenportefeuille daarom zodanig indelen dat ze meerdere klanten kunnen bedienen. Om die flexibiliteit te realiseren zijn verdere digitalisering, automatisering en IT essentieel. Daar ontwikkelen we momenteel instrumenten voor.’