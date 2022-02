De kans voor het opbouwen van een lange termijn partnership wordt vergroot als een zakenpartner zijn beloftes nakomt. Zo ziet ruim de helft (55%) van de ondernemers en directeuren-grootaandeelhouders (DGA’s) dit als belangrijkste criterium in het wel of niet aangaan van een zakenrelatie voor de lange termijn. Dit blijkt uit onderzoek van SAP-dienstverlener en -kennispartner myBrand onder ruim 500 werkenden met een strategische of tactische rol.

Bepalende factoren en afknappers

Een goede zakenrelatie wordt volgens ondernemers en DGA’s naast het nakomen van beloftes gekenmerkt door het openstaan voor feedback (55%) en nee durven zeggen (36%). Daar staan een aantal grote afknappers tegenover, waarvan het niet nakomen van beloftes (45%) logischerwijs de grootste is. Daarnaast haken veel ondernemers en DGA’s af bij zakenpartners die hen naar de mond praten (18%).

Dit onderzoek brengt het ‘geheim van succesvolle zakenrelaties aan het licht’. Van Marketing & Sales en Logistiek tot Inkoop en HR: op tal van vlakken gaan organisaties de samenwerking aan met zakelijke partners. De juiste zakelijke partner leert de strategieën en processen van je organisatie kennen en groeit langzaam uit tot een trusted providor, aldus Linda Beukers, directeur projecten bij myBrand: “Het hebben van een langetermijnrelatie met een zakenpartner kent veel voordelen. Hoe langer je samenwerkt, des te beter de zakenpartner ook jouw organisatie leert kennen. Wanneer een dienstverlener uiteindelijk jouw bedrijf van binnen en buiten kent en als hij ware in de huid kruipt van, kan hij oplossingen aandragen die goed passen bij de bedrijfsstrategie, mensen en processen. Daarnaast weet je goed wat je aan elkaar hebt en daarin speelt het nakomen van beloftes een grote rol. Het komt dan ook niet als een verrassing dat dit zo belangrijk wordt bevonden door ondernemers en DGA’s.”

