Sinds 2012 heeft E.D.&A. zijn eigen elektronica-productie in Kalmthout (België), waar het bedrijf grondig automatiseerde, zodat kwaliteit, flexibiliteit, kosten en interne doorlooptijden aanzienlijk verbeterden. E.D.&A. werd hiervoor eind vorige week voor de derde maal bekroond met de Factory of the Future Award. Zes bedrijven kregen donderdag 17 februari de award voor het eerst. (Her)bekijk hier de video van de prijsuitreiking.

In Vlaanderen gaat het om de constructiewerkhuizen Stas in het West-Vlaamse Waregem, de Vlaams-Brabantse productiesite van medische producten van Terumo Europe in Leuven, de Limburgse bordenbouwerP&V Panels in Heusden-Zolder en de producent van tandwielkasten voor windturbines ZF Wind Power in het Limburgse Lommel. Wijnkurkenbedrijf Vinventionsuit het Luikse Thimister-Clermont en farmabedrijf Takeda Belgium uit het Henegouwse Lessen, vlakbij Geraardsbergen, zijn de Waalse bedrijven. De winnaars ontvingen hun award uit handen van de Vlaamse en Waalse viceminister-presidenten Hilde Crevits en Willy Borsus.

Acht andere maakbedrijven konden hun eerder behaalde titel verlengen. Het gaat om Lavetan in Turnhout, BMT Aerospace en TE Connectivity in Oostkamp, Duracell in Aarschot, Van Hoecke in Sint-Niklaas, Stas in Doornik en AISIN Europe (voordien AW Europe) in Saint-Ghislain. En dus E.D.& A. in Kalmthout. In totaal bestaat de groep Factories of the Future vandaag uit 48 bedrijven.

Slim produceren betekent slim investeren

Elektronicafabrikant E.D.&A. werd voor de derde maal bekroond met de Factory of the Future Award. Operations Manager Andy Vanhooreweghe is dan ook bijzonder trots: “We hebben nog meer slim geïnvesteerd in o.a. de verdere automatisering van ons productie-apparaat en in onze medewerkers. Daardoor bevinden we ons nu in pole position om ook in de wereld van morgen zodanig flexibel, performant en kostenefficiënt te zijn zodat we op concurrentiële wijze kunnen innoveren en zo onze productieactiviteiten in ons land nog meer kunnen verankeren”.

Het is opnieuw een beloning voor hun hele team, want als op en top Belgisch bedrijf met ontwikkeling en productie moeten ze het hebben van betrokken medewerkers met slimme ideeën. Ten opzichte van drie jaar geleden is E.D.&A. op alle vlakken flink verder gegroeid: het gebouw is verdubbeld, de productie is flink toegenomen, veel nieuwe collega’s, nieuwe machines en robots (o.a. een cobot).

Reshoring van productie loont

Sinds 2012 toont E.D.&A. elke dag aan dat productie in België mogelijk is, mits je slim investeert in mensen en automatisering. De jury was erg onder de indruk dat ze zowel kleine als erg grote reeksen (200.000 stuks) kostenefficiënt kunnen produceren met een uitzonderlijk hoge kwaliteit. Ook de doorgedreven automatisering en digitalisering binnen E.D.&A. in combinatie met onze uiterst gedreven en betrokken medewerkers sprongen in het oog. Het intense partnership met maatwerkbedrijven uit de buurt maakt dit plaatje helemaal compleet.

In 2016 mocht E.D.&A. voor de eerste maal de Factory of the Future award in ontvangst nemen en mocht het deze titel drie jaar lang dragen. Na een re-assessment in 2019 kregen ze opnieuw de titel voor drie opeenvolgende jaren. Nu in 2022 toonde E.D.&A. opnieuw dat ze ver gevorderd zijn op alle criteria om voor de derde maal ‘Factory of the Future’ te worden genoemd.

Meer over Factory of the Future

Factories of the Future zijn bedrijven die investeren in digitalisering, in hun personeel, in slimme processen en producten en in een productie van wereldniveau. Ze gaan doordacht om met energie en materialen en stimuleren de betrokkenheid, creativiteit en autonomie van medewerkers. Om de felbegeerde titel te behalen, moeten bedrijven op elk van de zeven transformatiedomeinen (o.a. Advanced Manufacturing Technologie, Eco-factory, End-to-end integrated Engineering) minstens vier op vijf scoren op een maturiteitsschaal tijdens een kritische audit door onafhankelijke experts.

De Factories of the Future Awards zijn een initiatief van technologiefederatie Agoria en Sirris, het collectief centrum van de Belgische technologische industrie.