Cargill (Izegem), Danone (Rotselaar), Delhez Tôlerie (Thimister-Clermont) en L’Oréal (Libramont) zijn de nieuwe Factories of the Future. In zeven jaar is de kopgroep van meest toekomstgerichte productiebedrijven in België daarmee uitgegroeid tot een club van 42 ondernemingen, die de voorbije vijf jaar samen meer dan 1,9 miljard euro investeerden in ons land. Continental, Provan, St-engineering (het voormalige Newtec), Borit en Nuscience wisten hun eerder behaalde Factory of the Future-titel te verlengen voor de volgende drie jaar. De winnaars ontvingen hun award digitaal uit handen van Jan Jambon en Willy Borsus, Vlaams minister-president en Waals viceminister-president.

Factories of the Future zijn bedrijven die investeren in digitalisering, in hun personeel, in slimme processen en producten en in een productie van wereldniveau. Ze gaan doordacht om met energie en materialen en stimuleren de betrokkenheid, creativiteit en autonomie van medewerkers. Om de felbegeerde titel te behalen, moeten bedrijven op elk van die transformatiedomeinen minstens vier op vijf scoren op een maturiteitsschaal tijdens een kritische audit door onafhankelijke experts. Cargill, Danone, Delhez Tôlerie en L’Oréal doorstonden deze audit met glans.

Terugval door COVID-19 beperkt

Hoewel 2020 een jaar vol bijzondere uitdagingen was, heeft de aanslepende coronacrisis de Factories of the Future niet kleingekregen. Uit een enquête onder alle 42 titelhouders blijkt dat in het heetst van de crisis acht bedrijven 100 procent operationeel zijn gebleven. Bij de andere Factories of the Future bleef de terugval in de activiteitsgraad beperkt: zij bleven gemiddeld tussen 70 en 95 procent operationeel. Dat opmerkelijk goede resultaat was mogelijk door een mix van ingrepen, zoals het snel herinrichten van productiehallen en de invoering van allerlei veiligheidsmaatregelen en alternatieve werkwijzen om de werknemers optimaal te beschermen. Verschillende bedrijven melden ook dat ze tijdens de crisis nieuwe markten hebben gevonden en dat ze, met name door de verplichte invoering van telewerk waar mogelijk, versneld grote stappen voorwaarts hebben gezet op het gebied van digitalisering.

De 42 Factories of the Future hebben tijdens het coronajaar 2020 ook gemiddeld 90 procent van de geplande investeringen uitgevoerd. Het gaat daarbij zowel om infrastructuurvernieuwingen als om investeringen in nieuwe machines, automatisering en digitalisering. Ook het aspect welzijn op het werk stond tijdens het coronajaar bijzonder hoog op de agenda van deze industriële koplopers. “We zien liever een voorsprong in onze organisatie, dan achteraf te moeten inhalen op de markt,” klinkt het daarover unaniem.

Vijf toppers verlengen hun titel

Naast de vier nieuwe winnaars zijn er dit jaar ook vijf andere maakbedrijven die er na een nieuwe audit in geslaagd zijn om hun eerder behaalde titel van Fabriek van de Toekomst voor een periode van drie jaar te verlengen: Continental, Provan, St-engineering (het voormalige Newtec), Borit en Nuscience.

“De Factories of the Future-transformaties zijn niet alleen voor de grote bedrijven haalbaar, iedere kmo kan ermee aan de slag. Als je het palmares bekijkt, zie je dat maar liefst 24 van de 42 huidige fabrieken van de toekomst kmo’s zijn met minder dan 250 medewerkers”, zegt Herman Derache, algemeen directeur Sirris.

De Factories of the Future Awards zijn een initiatief van Sirris en Agoria, in samenwerking met Fevia (voeding), Fedustria (textiel, hout en meubels), essenscia (chemie en life sciences), Centexbel (textieltechnologie), Catalisti (chemie en kunststoffen), Wood.be (hout en meubels), Flanders’ FOOD (agrovoeding) en Digital Wallonia.