Beijer Electronics heeft een nieuwe cloud-oplossing voor de industrie gelanceerd: het acirro+ IIoT platform. Klanten kunnen waar ook ter wereld beschikken over hun data. Beijer integreert daarbij de data van alle mogelijke (besturings)systemen: welke leverancier of welk protocol er ook achter zit. Sander de Boer, salesmanager Benelux van Beijer Electronics: ‘Bedrijven kijken niet meer naar één geïsoleerde machine. Het draait om machine-to-machine-communicatie, om factory-to-factory communicatie. Nieuwe technologieën bieden ongekende mogelijkheden om de productiviteit te vergroten, fouten te voorkomen, onderhoud preventief in te plannen, en bovenal alles met elkaar te verbinden. Bedrijven willen complete efficiëntie en effectiviteit in hun productieketen.’ Dan is het ook steeds vaker een logische stap om alle data niet lokaal op te slaan, maar vanuit de cloud te werken.

Beijer Group (800 medewerkers wereldwijd) heeft het hoofdkantoor in Malmö, in het zuiden van Zweden. Het biedt wereldwijd oplossingen voor industriële automatisering en datacommunicatie. De groep telt drie onafhankelijke onderdelen: Beijer Electronics, Westermo en Korenix. Beijer Electronics richt zich op operator communicatie, automatisering en digitalisering. ‘Beijer Electronics telt 347 mensen. Zo’n 126 zijn continu bezig met r&d en productontwikkeling, dat gebeurt in Zweden en Duitsland, onze fabricage zit in Taiwan. De naam Beijer is misschien nog niet zo bekend, maar we brand labelen voor tal van leveranciers. Daardoor kunnen we inmiddels ook zo’n 75 drivers en 400 protocollen ondersteunen. Onze devices waaronder de X2 HMIs and BoX2, zijn erg goed in machine-to-machine communicatie. We ondersteunen klanten om hun data van wat voor systemen dan ook optimaal te verzamelen en te ontsluiten, lokaal in hun eigen ERP-systemen of in de cloud.’

Voor die cloudopslag is er nu het acirro+ IIoT platform, dat de data vervolgens waar ook ter wereld kan aanbieden via elke willekeurige hardware: tablet, smartphone of pc. ‘People and Technology. Connected’ is de pay-off van Beijer: het bedrijf focust op integratie van informatietechnologie (it) en operational technology (ot). Het nieuwe platform is gebaseerd op Microsoft Azure, een flexibel systeem voor cloudcomputing. De servers staan in Noord-Europa. ‘Ik proef nog steeds wel een soort angst bij bedrijven voor opslag in de cloud. Ze zijn bang dat ze de controle over hun eigen data niet meer compleet hebben. Maar je kunt je systemen zelf nooit zo goed beveiligen dan een partij als Microsoft.’ Privé zitten mensen continu in de cloud, werken vanuit die cloud dringt langzaam door in de industrie. Juist die terughoudendheid van de industrie om het Industrial Internet of Things te omarmen, heeft leveranciers extra aangezet om de functionaliteit en veiligheid van cloudoplossingen te vergroten. Opslag op eigen servers biedt vaak schijnveiligheid. ‘Of je nu een machinebouwer bent of andere producten levert, je bedrijf kan alleen maar goed in die productieketen meedraaien, als het waar en wanneer dan ook beschikt over de juiste data.’