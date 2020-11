Beenen Industrial Automation in Heerenveen heeft social responsibility hoog in het vaandel. Het bedrijf (30 miljoen euro jaaromzet, 230 medewerkers) heeft een partnership met NHL Stenden Hogeschool (lectoraat Computer Vision & Data Science) in Leeuwarden. Dat komt erop neer dat er het hele jaar door tussen de vijf en tien stagiairs en afstudeerders werken aan projecten bij klanten van Beenen – concrete, zinvolle, innovatieve projecten waar die klant echt mee geholpen is, aldus managing director Alex van Dalen. Voorbeeld: voor Philips in Drachten werd een set algoritmes ontwikkeld dat voorspelt of een robot ergens in de komende vijf weken gaat haperen. In dat geval kan die, buiten productietijd, vervangen worden door een reserverobot – die Philips op voorraad heeft – en wordt stilstand van het proces flink verkort. Van Dalen: ‘Als een robot uitvalt dan is de downtime acht uur. Met onze oplossing wordt die voorkomen. Van de driehonderd robots die bij Philips draaien, zijn er zo’n honderd met onze applicatie uitgerust – en die werkt feilloos.’

Ander voorbeeld: het Nationaal Testcentrum Circulaire Plastics in Heerenveen stuitte bij de recycling van huishoudelijk afval op een hardnekkig probleem. Daar zitten veelvuldig kitspuiten in, met kitresten die funest zijn voor de machine die het plastic vermaalt – die loopt vast en moet schoongemaakt worden. Er zijn vision-systemen die kitpuiten en andere voorwerpen herkennen. Maar alleen als die ‘gaaf’ zijn, vertelt Van Dalen – en dat zijn ze in de afvalfase zelden: ze zijn platgereden, het tuitje is eraf, enzovoort. ‘Om voor al die verschillende uiterlijkheden allemaal kleine algoritmes te bedenken, is geen doen. In plaats daarvan hebben we kunstmatige intelligentie toegepast.’ Kort en goed: heel veel foto’s van kitspuiten in allerlei gedaantes, waaruit het systeem kan opmaken dat het inderdaad om een kitspuit gaat. Met ook hier als voordeel dat de downtime aanzienlijk wordt verkort.

Dezelfde methode is voor veel meer problemen een oplossing. Zo werken studenten die Beenen aanstuurt voor hetzelfde testcentrum aan een methode om met behulp van interspectrale camera’s soorten kunststof van elkaar te onderscheiden, plastics die niet en wel te recyclen zijn. Nog een voorbeeld: voor een kaasfabriek in Noord-Nederland werden alle storingen geanalyseerd die zich de afgelopen vijf jaar in het proces hebben voorgedaan. ‘We zijn’, aldus Van Dalen, ‘erachter gekomen dat de ene kaassoort meer storingen veroorzaakt dan de andere. Daar had nooit iemand bij stilgestaan, ook zij dachten: ‘Kaas is kaas’. Nu ze weten dat dit niet zo is, kunnen ze daarop sturen en bijsturen, waardoor minder vaak alarmen afgaan.’

Zoals gezegd schakelt Beenen daar groepjes hbo-studenten voor in. Alex van Dalen: ‘Dat zijn r&d-achtige projecten, die naast ons reguliere werk staan: het automatiseren van machines en processen van klanten.’ Wat die Beenen opleveren? ‘Heel veel kennis van het proces van de klant. En ze zien dat wij ook dit soort dingen voor hen kunnen doen. Je krijgt een andere binding met klanten en andere gesprekken; je bent niet meer de partij die alleen die draad komt leggen en een paneeltje bouwt. Wij doen dit in eerste instantie om studenten aan ons te binden – om hen na hun afstuderen in dienst te nemen. En ja, daarbij komt dat er nieuwe business uit voortkomt.’

Projecten die Beenen Industrial Automation met afstudeerders succesvol afrondt, worden in events op het bedrijf aan klanten gepresenteerd – vanwege de coronapandemie nu even online. ‘De laatste keer kwamen daar tachtig mensen op af.’ Overigens: voor Beenen zijn die r&d-achtige projecten geen verdienmodel. ‘Zou zo’n project normaal zeg 50.000 euro gaan kosten, wij brengen alleen de begeleidingskosten in rekening. Dat vergroot de kans dat studenten afstuderen op een project dat echt impact heeft – en maakt echt iedereen enthousiast.