Door de coronacrisis is het onderwijs verplaatst van de schoolklassen naar de thuis-onderwijs. Voor een aanzienlijke groep kinderen is het niet vanzelfsprekend dat zij de lessen ook online kunnen volgen. In veel gezinnen met soms meerdere kinderen is geen of hooguit één laptop of computer beschikbaar. Minimaal 10.000 kinderen zouden volgens schattingen in deze situatie zitten en daardoor mogelijk achterstand in het onderwijs oplopen. SNEW (spreek uit: as-new), een bedrijf uit Brabant dat computers opknapt, is een actie gestart om die groep kinderen te helpen. Het refurbishbedrijf zamelt belangenloos afgeschreven laptops in bij het bedrijfsleven en doneert ze aan kinderen die thuis zonder laptop zitten.

Optimaal ontplooien

Oprichter Martijn van Engelen van SNEW: ,,Het kan niet zo zijn dat een groep kinderen uitgesloten wordt van goed onderwijs. De lessen thuis goed kunnen volgen is nu in coronatijd cruciaal. Onze droom is een wereld waarin mensen zich optimaal kunnen ontplooien. Wij zijn een bedrijf dat werkt vanuit ons hart en iedereen een kans wil geven. Meer dan de helft van onze medewerkers zijn mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt.”

Duizend laptops

SNEW roept bedrijven op hun afgeschreven laptops te doneren. ,,We halen ze op, maken ze schoon, wissen alle data en voorzien ze van nieuwe software. Zo zijn ze klaar voor een tweede leven”, legt Van Engelen uit. ,,We beginnen met duizend laptops die we als nieuw willen maken. Dat is een start. Want we gaan door, ook als de crisis straks onder controle is. Net zo lang tot alle kinderen mee kunnen doen, thuis of op school.” Wie mee wil doen kan zich aanmelden via de website snew.eu.

SNEW werkt in dit project nauw samen met Allemaal Digitaal. En met de LINDA.Foundation, die voor de distributie van de laptops zorgt.