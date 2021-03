Beckhoff’s XPlanar: flexibel, zwevend, contactloos, intelligent en hygiënisch

Beckhoff, fabrikant van automatiseringssystemen, lanceert de XPlanar. Dit systeem combineert vrije 2D-productbeweging met tot 6 vrijheidsgraden, voor de machine van de toekomst. Zwevende XPlanar-movers vliegen over individueel gerangschikte XPlanar-tegels en volgen vrij programmeerbare tracks. 6D-productverwerking en 2D-transport worden dynamisch gecombineerd in één systeem. Dankzij volledige integratie in TwinCAT en de centrale aansturing via een PC, zijn alle beschikbare voordelen van de PC gebaseerde Beckhoff besturing beschikbaar, aldus informatie van de Duitse leverancier.

XPlanar tegels

De XPlanar tegel is de volledig geïntegreerde aandrijfeenheid van het XPlanar systeem. De tegel bevat alle elektrisch actieve componenten die nodig zijn om de planaire motor te laten werken: voeding, aansturing en feedback zijn gecombineerd in een compacte behuizing. De opstelling van de XPlanar tegels kan vrij worden bepaald. De systeemopbouw is gebaseerd op uw wensen: vierkante, rechthoekige, L-vormige of ringvormige systemen, voor één- of meerbaans moverbewegingen kunnen probleemloos worden gerealiseerd. Met een toepassingsspecifiek oppervlak van roestvrij staal of glas past het systeem zich perfect aan hygiënisch veeleisende omgevingen aan.

XPlanar Mover

De XPlanar movers zijn de magnetische zwevende, passieve en vrij beweegbare componenten van het XPlanar systeem. Ze combineren zeer dynamisch 2D-producttransport en nauwkeurige 6D-productverwerking in één component: heffen, kantelen of kantelen tijdens de beweging is geen probleem. De unieke 360° rotatie opent nieuwe vrijheidsgraden voor productverwerking direct op de XPlanar mover. De XPlanar-mover kan tijdens het hele proces uniek worden geïdentificeerd met behulp van de mover-ID. XPlanar werkt meteen zonder nieuwe homing. Er zijn in totaal drie moverformaten met een draagvermogen tot 4 kg beschikbaar voor verschillende productafmetingen. De movers kunnen mechanisch worden gekoppeld of in verband met elkaar samenwerken om een belasting van meer dan 4 kg te kunnen dragen.

XPlanar-software

De TF5890-software, die volledig in TwinCAT is geïntegreerd, bestuurt alle functionaliteiten van het XPlanar-systeem vanaf een centrale Beckhoff Industriële PC: grafische systeemconfiguratie, real-time weergave van het systeem, intelligente planning van de tracks en nauwkeurige positieregeling vloeien in elkaar over. Track management is verantwoordelijk voor het specificeren van de positie van de movers: de gebruiker definieert vrije 2D bewegingsprofielen, die de movers intelligent volgen en automatisch worden botsingen vermeden. Complexe en gesuperponeerde 6D-bewegingen en vrije 2D-processen kunnen ook worden geïmplementeerd. Dankzij de diepe integratie in TwinCAT zijn alle gebruikelijke opties van de PC gebaseerde besturingstechnologie van Beckhoff parallel aan de XPlanar-besturing beschikbaar (TwinCAT, PLC IEC 61131, Motion, Measurement, Machine Learning, Vision, Communication, HMI).

XPlanar-systeem: plug-and-play

Het XPlanar-systeem overtuigt met zijn eenvoudige systeemarchitectuur. Voor de bediening zijn alleen tegels, movers, een Beckhoff Industriële PC met TwinCAT, kabels voor stroomvoorziening en EtherCAT nodig. De industriële PC is via EtherCAT verbonden met de eerste XPlanar tegel. Van daaruit wordt EtherCAT overgebracht van tegel naar tegel. Extra infrastructuurcomponenten zoals portmultipliers of externe voedingen zijn volledig overbodig. De toegang tot het systeem is overzichtelijk geregeld via een centrale bediening. Beckhoff levert kant-en-klare systemen met de XPlanar-starterkits voor een snelle introductie in de technologie. De starterkits zijn mechanisch geassembleerd en vooraf getest en geleverd met een softwarevoorbeeld. Gebruikers kunnen gemakkelijk de eerste stap zetten naar de XPlanar-applicatie.