Automatiseringsbedrijf Beckhoff Automation BV opende deze maand een kantoor aan de Twekkeler Es te Enschede. Het bedrijf heeft een hoofdkantoor in Duitsland en vestigingen in zestig landen. In Nederland heeft Beckhoff reeds een hoofdvestiging in Haarlem en een locatie in Eindhoven.

Vanwege de wens voor lokale ondersteuning, de aanhoudende groei van Beckhoff en haar klanten in het oosten van het land, vestigt het bedrijf zich nu ook in Enschede.

Beckhoff levert en implementeert open automatiseringssystemen gebaseerd op PC-compatibele besturingstechnologie. Het productenpakket omvat Industriële PC’s, veldbuscomponenten, besturingssoftware en aandrijftechniek. De componenten en systemen van Beckhoff worden over de gehele wereld gebruikt bij een grote verscheidenheid aan toepassingen, lopend van ‘high-performance’ machines tot intelligente building automation.

Extra ondersteuningspunt voor klanten in Oost-Nederland

Het kantoor in Enschede biedt haar klantenkring in het oosten een extra ondersteuningspunt voor de verkoop, training en implementatie van automatiseringssystemen in de maakindustrie.

Bernard Gerdes is aangesteld om de vestiging verder uit te bouwen en samen met engineer Geert Baars het contact met de klanten te onderhouden.

“Beckhoff is een bedrijf dat vooroploopt in ontwikkeling en innovatie op het gebied van automatiseringssystemen. Dit sluit naadloos aan op het karakter van deze regio, daarom was een derde kantoor in Enschede een logische keuze. Bovendien bevindt een belangrijk deel van onze klanten zich al in Oost-Nederland. Vanuit Beckhoff Enschede kunnen we gemakkelijk onze klanten bezoeken voor advies en ondersteuning en onze deur staat natuurlijk ook altijd open”, aldus Bernard Gerdes. “We beschikken hier over mooie ruimtes voor een (Corona proof) trainingslokaal, een demoruimte en voldoende werkplekken. Onze locatie aan de Twekkeler Es bevindt zich vlakbij het Kennispark Twente met de Universiteit Twente als hightech aanjager van de regio. De bedoeling is om de vestiging de komende jaren te laten groeien, met meer engineers die onze klanten kunnen ondersteunen bij hun applicaties. De eerste vacatures staan al uit.”