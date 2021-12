Beckhoff groeit met dubbele cijfers en breidt uit naar Noord-Nederland

Beckhoff Automation heeft in november 2021 de historische mijlpaal van 1 miljard euro omzet bereikt. De komende 10 jaar staan in het teken van verdere ontwikkelingen en verdere groei van de organisatie. Jurjen Verhoeff: “Met onze continue onderzoeks- en ontwikkelwerkzaamheden, waarbij nieuwe ideeën ontstaan en nieuwe technologieën worden gecreëerd, geven we onze klanten een substantiële voorsprong. En dat zien wij weer terug in onze stabiele en continu groeiende klantenkring.”

Deze continue ontwikkeling resulteert in nieuwe producten zoals bijvoorbeeld de draadloze power en data overdracht binnen het flexibele transportsysteem (XTS), een nieuwe productlijn ter vervanging van de traditionele schakelkast (het MX-systeem) en vele software uitbreidingen in TwinCAT.

Dubbelcijferig

Ook voor Beckhoff Nederland is dit jaar een succesvol jaar met dubbelcijferige groei. John Stut: “Voor de komende periode voorzien we ook in Nederland een enorme groei. Vooral in Noord Nederland zien we groeiende activiteiten van onze klanten en rondom de universiteit van Groningen, waar veel bedrijven nieuwe vestigingen openen in deze regio. Dit heeft ons doen besluiten om meer focus te leggen op het noorden van Nederland en daarom willen wij daar in het komende jaar een nieuwe vestiging gaan openen.”

Naast de vestigingen in Eindhoven en Enschede wil Beckhoff in 2022 ook een locatie in Noord-Nederland openen met daarin een trainings- en een demoruimte . Beckhoff gaat daarom actief op zoek naar een geschikte locatiemanager, die deze vestiging in Noord Nederland op kan gaan zetten en verder vorm wil gaan geven. Vanaf deze locatie kunnen onze bestaande klanten nog directer kunnen ondersteund worden. Nieuwe klanten zullen hier getraind kunnen worden en verder bekend gemaakt kunnen worden met de producten van Beckhoff.

Voor deze nieuwe vestiging en ook de andere locaties is Beckhoff Nederland op zoek naar ‘enthousiaste en gedreven engineers’.