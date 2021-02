Beck levert klantspecifieke etiketteermachine nu binnen 10 weken

Als gevolg van de Corona-pandemie heroverwegen veel bedrijven hun aanvoerroutes. Vooral wanneer de internationale goederenstroom wordt verstoord, kunnen er snel knelpunten in de bevoorrading ontstaan, die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor de daaropvolgende productiestappen. Vooral voor verpakkingen kan een verstoorde bevoorradingsketen een enorme impact hebben op de verkoop van een bedrijf. Daarom biedt Beck Automation zijn IML (In Mould Labeling)-technologie aan: geleverd vanuit fabrieksvoorraad in minder dan 10 weken.

“Tot op heden heeft onze orderontvangst in de Corona-pandemie zich zeer positief ontwikkeld. We stellen steeds vaker vast dat veel bedrijven op zoek zijn naar alternatieven om hun IML-projecten in een zeer korte tijd te realiseren. Enerzijds willen bedrijven zo snel mogelijk op de markt komen, anderzijds willen ze de supply chain in de toekomst meer crisisbestendig maken, en daar bieden wij oplossingen voor. Met de BASIC-IML-machine hebben wij een krachtige machinelijn ontwikkeld, die wij in minder dan 10 weken ter plaatse kunnen leveren en in bedrijf stellen”, verklaart Nino Zehnder, Marketing- en Sales Manager bij Beck Automation AG. De BASIC-IML-machine is een standaardsysteem voor het etiketteren van emmers die door spuitgieten worden geproduceerd. Naast volledige etiketten kan het systeem ook twee halve etiketten verwerken. Er zijn momenteel twee verschillende BASIC-systemen, met één holte tot 30L emmervolume en met twee holtes tot 5L emmervolume.

Binnen 8 tot 10 weken

“Onze systemen kunnen gemakkelijk worden uitgebreid om aan klantspecifieke behoeften te voldoen. Hiervoor is een uitgebreide catalogus met opties beschikbaar. Dat betekent dat een groot deel van de machine standaard is. We kunnen de machine dus op voorhand op voorraad fabriceren en dan uiteindelijk aanpassen aan de behoefte van de klant, waar nodig”, zegt Zehnder. Beck Automation houdt continu twee machines op voorraad en kan daardoor snel inspelen op verzoeken van klanten. “Meestal slagen we erin om een machine binnen 8 tot 10 weken aan de klant te leveren, in tegenstelling tot andere systemen waarbij de levertijden soms 20 weken bedragen”, vervolgt Zehnder. De nieuwe korte levertijden hebben geleid tot een toename van het aantal aanvragen in de afgelopen 9 maanden.

De IML-technologie van Beck Automation kan zowel in de voedings- als in de non-foodsector worden gebruikt. “Van yoghurtbekers tot verfemmers, verschillende containerformaten worden op onze systemen van etiketten voorzien”, legt Zehnder uit. Zoals alle op maat gemaakte IML-systemen van Beck, maken de BASIC IML-systemen gebruik van hoogwaardige lichtgewicht materialen voor de hoofdarm, alsook van krachtige servomotoren. De hoofdarm, die zijdelings in de open spuitgietmachine beweegt, is gemonteerd op een stabiele lineaire as. Deze bestaat uit een aluminium profiel met precisiegeleidingen en wordt aangedreven door een servomotor via een robuuste tandriem.

Niet onder voor op maat gemaakt

De totale structuur van de machines is ontworpen voor 24/7 gebruik met hoge cyclustijden. Ook op ergonomisch vlak doen de standaardsystemen niet onder voor de op maat gemaakte systemen. In het productieproces worden de IML-etiketten gescheiden van de magazines en gecentreerd. De etiketten worden cyclisch verwijderd en direct op de kernen gepositioneerd. De etiketten worden elektrostatisch geladen in de spuitgietmatrijs en zo gefixeerd. Parallel worden de spuitgietproducten verwijderd en het eindproduct wordt rechtstreeks op de transportband gestapeld.

“De besturing van het systeem, maar ook het opzetten van een nieuwe IML-opdracht moet voor de operator zo eenvoudig mogelijk zijn”, vervolgt Zehnder. Daarom zijn de machines standaard uitgerust met moderne HMI’s en een Beckhoff controller. Bedrijfstoestanden, menunavigatie, foutmeldingen en informatie worden op het display weergegeven. Het doel van eenvoudige bediening komt ook tot uiting in de machinesoftware, waar intuïtieve menunavigatie de bediening vergemakkelijkt.