Battery Box van Bredenoord – antwoord op onder meer netcongestie

Bredenoord heeft de vloot flink uitgebreid met batterijsystemen. Naast de kleine E-saver en de grote 600kW Battery Box levert Bredenoord nu Battery Boxen in vijf vermogens en heeft daarmee storageoplossingen geschikt voor iedere klus. De klanten van Bredenoord ervaren een toenemende behoefte aan elektrificatie en opslagsystemen daarvoor, soms vanwege netcongestie, soms vanwege stikstofproblemen.

Met de Battery Box biedt Bredenoord oplossing op maat van de situatie. De inzet van een batterijoplossing is vaak een combinatie van andere technieken, bijvoorbeeld met reeds aanwezige energiebronnen zoals een netaansluiting, gensets, of een zonnepark met energieopslag. Met de Battery Box kan een een (lokale) smart grid gecreerd worden waardoor optimaal met de beschikbare energie wordt omgegaan, CO2, NOx en geluidsemissie dalen en brandstof wordt bespaard.

Nuchtere oplossingen

Jaap Fluit, CEO van Bredenoord: “Om ons heen zien we dat er veel mooie nieuwe oplossingen ontwikkeld worden voor tijdelijke energiezekerheid, Bredenoord zelf pioniert volop mee. Vaak zien we nog een kloof tussen de nieuwe technologieën en de grootschalige toepasbarheid in de praktijk. De kracht van Bredenoord is om die kloof te dichten met producten die in de praktijk goed schaalbaar zijn, bruikbaar en direct inzetbaar.’’ Bredenoord ziet de inzet van batterijsystemen als een zeer belangrijke stap in de mobiele energietransitie. De komende tijd zal de vloot Battery Boxen dan ook verder worden uitgebreid. Daarnaast werken wij aan andere energieoplossingen van de toekomst, zoals waterstof.

Verdere elektrificatie bouw & infra

Batterijen zijn inmiddels niet meer van bouwplaatsen en langs de wegen weg te denken. Of het nou gaat om oplossingen voor situaties met een kleine stroomvraag, bijvoorbeeld voor tijdelijke verkeerslichten of cameratoezicht ’s nachts. Of grotere stroomvraag: bijvoorbeeld om een elektrische hijskraan op te laden. “Tot aan hele grote stroomvragen wanneer netbeheerders moeite hebben met het tijdig opleveren van nieuwe of verzwaarde aansluitingen. Ook voor synchrone netovername tijdens onderhoud aan transformatoren of het opvangen van piekvraag is een grotere Battery Box een prima oplossing”, aldus Fluit