De Europese batterij startup LionVolt kondigde vandaag aan dat het met succes een financiering van €4 miljoen heeft afgesloten, waarmee de totale financiering dit jaar op meer dan €5 miljoen komt.

De ronde werd geleid door deep tech venture capital-bedrijf Innovation Industries en aangevuld door het Brabantse startup-fonds Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) en gerenommeerd investeerder Sake Bosch. LionVolt is vorig jaar ontstaan uit TNO in Holst Centre, voortbouwend op zes jaar onderzoek en ontwikkeling van zijn innovatieve batterijontwerp.

De financiering ondersteunt de ontwikkeling van een solid-state lithium-ion batterij die efficiënter en duurzamer is dan alle andere lithium-ion batterijen die momenteel op de markt zijn. LionVolt’s vooruitstrevende ontwerp levert een hogere energiedichtheid, sneller opladen en een langere levensduur – wat leidt tot minder gebruikte (en weggegooide) accu’s na verloop van tijd. De LionVolt batterij zal technologie aandrijven in verschillende industrieën, waaronder draagbare apparaten, elektrische voertuigen (EV’s) en de luchtvaart.

“De batterij-industrie vereist een gedurfde nieuwe aanpak om te voldoen aan de veranderende behoeften op het gebied van kosten, prestaties, veiligheid en duurzaamheid. Wij zijn pioniers op het gebied van die oplossing en bouwen tegelijkertijd aan een sterk ecosysteem om deze innovatie te ondersteunen,” aldus LionVolt CEO Karl McGoldrick. “De steun van TNO en onze investeerders zal niet alleen onze R&D naar de volgende fase brengen, maar zal Nederland ook verder vestigen als een hub van klimaattechnologieën.”

“Dit is een spannende mijlpaal voor LionVolt,” merkte LionVolt CTO en mede-oprichter Dr. Sandeep Unnikrishnan op. “We creëren batterijen die de energiesector zullen transformeren op het gebied van veiligheid, energiedichtheid en prestaties. LionVolt is er trots op haar baanbrekende innovatie voort te zetten vanuit de Brabantse regio.”

“LionVolt’s nieuwe technologie zal consumenten voorzien van betere batterijen met een langere levensduur, terwijl het ook bijdraagt aan de adoptie van spannende technologieën zoals wearables en elektrische auto’s,” voegt Nard Sintenie, partner bij Innovation Industries, toe. “We zijn er trots op om samen te werken met LionVolt en hun missie te ondersteunen om een revolutie teweeg te brengen in de batterij-industrie.”

“LionVolt is een sterk voorbeeld van de innovatie die plaatsvindt in de Brabantse regio van Nederland,” voegde Jurgen van Eck van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) toe. “De BOM investeert in Lionvolt omdat het bedrijf een enorm potentieel heeft. Bijna 80 procent van de toeleveringsketen die het bedrijf nodig heeft om een productielijn te bouwen, kan lokaal worden ingekocht. LionVolt zou een van de volgende grote OEM’s in de Brainport regio kunnen worden.”

Eerder dit jaar haalde LionVolt al een pre-seed ronde van €1,25 miljoen op bij TNO, deep tech venture capital firma Innovation Industries, impactfonds Goeie Grutten, en Brabant-gerichte early-stage investering Brabant Startup Fonds (BSF) en de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM).

LionVolt, gesteund door meer dan zeven jaar R&D in het TNO Holst Centre, ontwikkelt een 3D, solid-state, lithium metaal batterij. Haar missie is om nieuwe generatie batterijen te introduceren die energie-dicht, snel oplaadbaar, veilig en efficiënt zijn en tegelijkertijd milieuvriendelijker dan traditionele lithium-ion batterijen. LionVolt’s ontwerp is 100% veilig, weegt 50% minder en levert 200% betere prestaties in vergelijking met de meest geavanceerde lithium-ion accu’s die vandaag beschikbaar zijn.

Innovation Industries is een toonaangevende investeringsmaatschappij en strategische innovatiepartner voor duurzame impact, met diepgaande industriële expertise en een rijke deal flow in gebieden zoals semicon, fotonica, robotica, medtech, agri&food tech, en mechatronica. Wij faciliteren en stimuleren de creatie en brede toepassing van duurzame deeptech-oplossingen en vertalen deze kansen in waarde voor onze investeerders en andere belanghebbenden. Wij investeren in alle stadia van ontwikkeling en onze typische investeringsomvang varieert van €5M-€30M (cumulatief).

De Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) werkt samen met ondernemers aan een toekomstbestendige Brabantse economie. De BOM deelt kennis, ontwikkelt netwerken en verstrekt kapitaal aan innovatieve Brabantse bedrijven en duurzame energieprojecten. Ook stimuleert zij toekomstgerichte internationale bedrijven om zich in Brabant te vestigen en helpt zij reeds in Brabant gevestigde bedrijven om hun bereik in het buitenland uit te breiden. De BOM werkt aan het bevorderen van economische groei, het vergroten van de werkgelegenheid, het aandragen van oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en het veiligstellen van een leidende rol voor Brabant op het wereldtoneel. In de afgelopen vier jaar heeft de BOM met meer dan 600 bedrijven samengewerkt om verandering op gang te brengen en impact te realiseren.