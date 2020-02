Batenburg Techniek wint de Techniek Nederland Innovatie Award 2020

Batenburg Techniek heeft gisteren met het project Aardwarmte Vogelaer de Techniek Nederland Innovatie Award 2020 gewonnen. CEO Ralph van den Broek van Batenburg Techniek ontving samen met managing director Léon Lankester van Aardwarmte Vogelaer de Award uit handen van algemeen directeur Erik van Engelen van Techniek Nederland. Tijdens het innovatiecongres op de Vakbeurs VSK verkozen de aanwezige branchegenoten het aardwarmteproject boven De Energieproeftuin in Berkum en de verduurzaming van visrokerij Koelewijn in Spakenburg.

Aardwarmte

Aardwarmte Vogelaer is een innovatief project waarbij een aantal tuinbouwbedrijven in het Westland hun warmte duurzaam verkrijgen. Dat gebeurt door middel van een installatie die warm water oppompt uit een bron van 2.500 meter onder de grond en op die manier de tuinbouwkassen van warmte voorziet. Afgekoeld water gaat terug in de grond en kan later weer worden gebruikt. Zo ontstaat een volledig gesloten en duurzaam energiesysteem.

Batenburg Techniek ontving behalve de Award een cheque die besteed kan worden aan ontwikkeling en innovatie en een bezoek aan een internationaal hightechbedrijf. De Award levert de winnaar daarnaast veel publiciteit op.

Energietransitie

‘Dit project laat zien hoe we als technisch dienstverlener een grote bijdrage kunnen leveren aan de energietransitie en het bereiken van de klimaatdoelen. We staan nog maar aan het begin, techniek wordt steeds belangrijker!’, aldus CEO Ralph van den Broek van Batenburg Techniek.

In de aanloop naar de finale op de vakbeurs VSK stemden ruim 2.000 mensen online op één van de projecten die de hoofdredactie van vakblad EW-Installatietechniek had genomineerd. In Utrecht bepaalden de ruim 200 aanwezigen uiteindelijk de winnaar. Batenburg Techniek versloeg daarmee Loohuis Installatiegroep dat verantwoordelijk is voor de verduurzaming van 46 sociale huurwoningen in Berkum en Heinen & Hopman Installaties dat tekende voor de duurzame installaties in de hypermoderne visrokerij van Koelewijn in Spakenburg.

Hoog niveau

Algemeen directeur Erik van Engelen die de Award uitreikte was onder de indruk van het hoge niveau van alle inzendingen. ‘Techniek maakt écht het verschil, overal in onze maatschappij. Met deze Award geven we als branche ons visitekaartje af. De inzendingen zijn stuk voor stuk geweldige staaltjes van vakmanschap, innovatie, ondernemerschap en ketensamenwerking. Daar mogen we heel erg trots op zijn.’