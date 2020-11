Batenburg Techniek neemt DIGIT Elektrotechniek over

Per 1 november 2020 neemt Batenburg Techniek DIGIT Elektrotechniek over. Het bedrijf uit Zwaag ontwikkelt, installeert en implementeert elektrotechnische installaties voor productieprocessen. Ook voor diverse industriële klanten in Noord-Holland ontwikkelt DIGIT Elektrotechniek diverse PLC, HMI en SCADA oplossingen. Batenburg Techniek werkt als technisch dienstverlener in het hart van de smart industry. De overname van DIGIT Elektrotechniek ondersteunt de ambitie van Batenburg Techniek om de activiteiten in de industriële automatisering verder uit te bouwen.

Ralph van den Broek, CEO van Batenburg Techniek: ‘DIGIT Elektrotechniek vormt een goede aanvulling op onze divisie Batenburg Industriële Automatisering. Hiermee richten wij ons op het verder bouwen aan onze specialistische kennis om daarmee dicht bij onze klanten te opereren. Daarnaast positioneren wij ons met deze overname sterker en breder in de markt.’

Martijn Dekker, DIGIT Elektrotechniek: ‘Onze medewerkers zijn het meest in hun element als zij mogen bijdragen aan omvangrijke en technisch hoogstaande projecten. Door aan te sluiten bij Batenburg Techniek vergroten we onze kansen op dit type projecten aanzienlijk. Ook qua carrièrekansen voor DIGIT-medewerkers is deze aansluiting een verbetering.’

Binnen de divisie Batenburg Industriële Automatisering werken 500 medewerkers voor klanten in de voedselproductie, specialistische machinebouw, marine en offshore, waterzuivering, tuinbouw en drinkwatervoorziening. De activiteiten van DIGIT Elektrotechniek passen naadloos bij de activiteiten van Batenburg Industriële Automatisering. Door de wederzijdse kennis en ervaring te combineren biedt Batenburg Techniek een verbreding in het aanbod van diensten en breidt het de activiteiten in Noord-Holland uit.

DIGIT Elektrotechniek gaat met zijn meer dan 70 medewerkers een belangrijk deel uitmaken van de divisie Batenburg Industriële Automatisering. Deze bestaat verder uit de bedrijven Beenen, Bellt, JB Systems, IAS en Hoogendoorn Growth Management.