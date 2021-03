Het gaat een scheepseigenaar vandaag de dag niet alleen meer om de vraag voor hoelang hij zijn schip kan verhuren. Slimmer, anders werken is wat hem onderscheidt. Bij Barge Master in Rotterdam, dat met loopbruggen, kranen en platforms de bewegingen van een schip compenseert, springen ze in op die veranderde vraag. Praten over techniek gebeurt zeker nog. Maar dan wel in het teken van het rendement op zee.

Los van de techniek, dichter bij de klant

Goed voor een belastbaar gewicht van 700 ton. En eenmaal geïnstalleerd op een schip in staat om de bewegingen van datzelfde schip te elimineren, wat zorgt voor een voortdurend stabiele werkoppervlakte. Over de BM-T700, het platform van Barge Master, valt qua techniek heel wat te vertellen. En toch, zegt commercieel directeur Jan Dirk Hudig, is dat nu datgene waar ze zich bij Barge Master niet in willen verliezen. ‘Het gaat erom dat wij onze klanten kunnen uitleggen hoe zij met onze producten hun werk veiliger en beter kunnen doen, over wat bijvoorbeeld het platform hun oplevert. En ook dat wij aangeven dat dit werkt, als een bewezen, gecertificeerde techniek. Praat je eenmaal over rendement voor de klant, dan wordt het allemaal veel leuker.’ Hoe dat rendement uitpakt, verschilt volgens Hudig van project tot project. ‘Maar in de meest voorkomende gevallen verhogen onze oplossingen de werkbaarheid op zee van twee naar vijf tot zes dagen per week. Dit uiteraard afhankelijk van waar en wanneer in het jaar, en van de uit te voeren werkzaamheden.’

‘Met veel goede vrienden hoef je zelf niet groot te zijn’

Niet voor niets profileren ze zich bij Barge Master, dat de offshore-industrie helpt met oplossingen voor bewegingscompensatie, als downtime doctors. Hudig glimlacht wanneer de term ter sprake komt. ‘Dit is precies wat wij willen zijn voor de klant. Die huurt ons in, zodat het werk veiliger en in kortere tijd verloopt. Wij zorgen dat het risico op vertragingen door weersomstandigheden afneemt, en dat een klant überhaupt zijn werk kan doen. Sterker nog, sommige klussen op zee kúnnen niet eens zonder onze oplossingen.’

Van techniek naar oplossing

Zo’n boodschap over toegevoegde waarde, gericht op de operatie in plaats van op techniek: het is voor Barge Master vooral iets van de laatste tijd, vertelt Berend Hoogendijk. Zelf startte hij in 2014 bij het Rotterdamse bedrijf, waarna hij na een paar jaar de stap zette naar zusterbedrijf Temporary Works Design, dat als engineeringsbureau specifiek voor de offshore werkt. Sinds begin 2019 is Hoogendijk weer terug bij Barge Master, als technisch manager. ‘Vergeleken met mijn eerste periode is er veel veranderd. We zijn uiteraard nog altijd bezig met techniek, al houden we nu veel meer voor ogen dat we in plaats van diezelfde techniek vooral een oplossing bieden.’

En ja, zegt Hoogendijk, zo’n verandering is ook voor een techneut als hij prettig. ‘Dicht bij de klant meedenken over toepassingen en zo de operatie mee uitwerken: dan weet je waar je het voor doet. Dat geldt voor mij, maar net zo goed voor mijn collega’s. Dat oplossingsgerichte typeert ons.’ Bovendien, stelt Hudig, is van een tweedeling tussen techniek en operatie al nauwelijks sprake meer. ‘Wij verhuren loopbruggen, platforms en kranen. Maar bij elke vraag van de klant vragen we ons af welke van onze producten als oplossing het beste bij die klant past.’

Partners als ambassadeurs

Innovatieve oplossingen in de van oudsher conservatieve offshore-industrie: het heeft tijd nodig voordat die breed worden toegepast. Met de motion compensated loopbruggen van Barge Master zit dat volgens Hudig inmiddels wel goed; de inzet van het eerdergenoemde platform BM-T700 moet daarentegen nog meer landen. En wie kan daar beter voor zorgen dan de partners waarmee Barge Master al samenwerkt? Over de oplossingen, zoals die onder andere zijn ontwikkeld met GustoMSC en Bosch Rexroth (zie kader), zou Barge Master zelf breeduit kunnen communiceren, maar het bedrijf hecht vooral aan de kracht van partners als ambassadeurs. Hudig: ‘Met veel goede vrienden hoef je zelf niet groot te zijn. Laat anderen vertellen over de complexe projecten die ze met ons hebben uitgevoerd. Dat vraagt weliswaar tijd en aandacht, maar werkt veel beter.’

Overigens, zo merkt Hoogendijk op, is de omschrijving ‘conservatief’ niet negatief. ‘Veiligheid is en blijft het belangrijkste, het is de basis van de offshore-industrie. Maar over die basis heen gebeurt veel innovatiefs.’ En dat is dan ook wel weer typerend voor diezelfde sector, meent Hudig: het zijn onder meer de eigen klanten die de kapitaalintensieve systemen, waar Barge Master aan bijdraagt, meefinancieren. ‘Gaven klanten vroeger heel specifiek aan wat ze van ons verwachtten, nu gaat het er veel meer om zelf een oplossing te bedenken. Dat daagt ons als bedrijf uit en maakt tegelijkertijd onze industrie erg aantrekkelijk.’

Triple redundant

Eenmaal op zee is het voor Barge Master uiteraard zaak dat de loopbruggen, kranen en platforms blijven werken. Een triple redundant veiligheidssysteem draagt daartoe bij, ook gaat er een container met spare parts mee en kan er op afstand worden ingebeld op het eigen systeem. Daarnaast speelt predictive maintenance een steeds grotere rol, vertelt Hoogendijk. ‘Daar hebben we nog geen volledig pakket, inclusief data-analyse en AI (artificial intelligence, red.), voor. Wel is het iets voor de toekomst, wanneer we een grotere vloot zouden hebben en daardoor minder spare parts hoeven mee te sturen.’

Bovendien gaan niet alleen die reserveonderdelen mee de zee op, merkt Hudig op. ‘We verkopen wel eens iets, maar zijn geen leverancier. Het draait bij ons veel meer om verhuur. Een term als servitization kennen we ook in onze industrie. Waar het op neerkomt, is dat we de volledige service rondom een product altijd leveren. En wil een klant dan toch iets bij ons kopen? Ook dan kunnen we hem ondersteunen tot en met het einde van de levensduur van elk van onze producten.’

STERK GENOEG VOOR 1.500 TON

Barge Master werd opgericht in 2008 en telt momenteel vijftien medewerkers. Waar nodig kan het bedrijf gebruikmaken van de flexibele inzet van engineers van zusterbedrijf Temporary Works Design, naast de operators voor de projecten op zee. Stonden de eerste jaren vooral in het teken van de ontwikkeling van de eigen bewegingscompensatiesystemen, inmiddels doet Barge Master steeds vaker van zich spreken met projecten met andere partijen. Zo presenteerde het bedrijf in oktober 2020 samen met Bosch Rexroth een nieuwe generatie autonome landingssystemen voor bewegingsgecompenseerde loopbruggen. Daarnaast werkt Barge Master momenteel aan de doorontwikkeling van het eigen platform, dat op de zogenaamde steady top feeder vessel van GustoMSC een gewicht van 1.500 ton gaat dragen. De gezamenlijke constructie wordt ingezet bij het toeleveren van onderdelen voor windturbines op zee, vertelt Jan Dirk Hudig. ‘Deze oplossing is veiliger, versnelt het proces en bespaart kosten. Vandaar dat de industrie aandachtig meekijkt. We verwachten dat dit de komende maanden gaat doorbreken.’