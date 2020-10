Aangezien de technologie steeds geavanceerder wordt en scheepseigenaren meer waarde hechten aan het optimaliseren van operationele uren, heeft Bosch Rexroth een nieuw geautomatiseerd landingssysteem ontwikkeld waarmee zowel veiligheid als prestaties significant verbeterd zijn.

Landingssystemen zijn essentieel als het gaat om het overbrengen van mensen en goederen tussen een schip en olie- /gasplatform of windturbine. Dankzij geavanceerde technologie en digitale sensoren compenseert het systeem de beweging van het schip en de zee voor het veiliger gebruik van loopbruggen in deze specifieke condities. Echter is het ook mogelijk om dergelijke systemen manueel te bedienen als het aan komt op het landen van loopbruggen op een platform. Afhankelijk van de ervaringen van de operator en de weercondities kan dit nog steeds een uitdagende taak zijn.

Barge Master is gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van actieve, beweging gecompenseerde systemen zoals kranen en platforms, die worden toegepast op schepen offshore. Snelle, innovatieve techniek zorgt ervoor dat de bewegingen van schepen worden gecompenseerd, zodat de hierop gemonteerde kranen stabiel blijven en ladingen probleemloos overgebracht en gepositioneerd kunnen worden, ook in hoge golven. Voor het veilig vanaf een schip overbrengen van personen naar windmolens of productie/boorplatforms op zee, hebben Bosch Rexroth en Barge Master in nauwe onderlinge samenwerking de Barge Master Gangway ontwikkeld. Het ontwerp van deze beweging gecompenseerde loopbrug is inmiddels beoordeeld door een commissie die het systeem het DNV GL certificaat heeft toegekend (DNVGL-ST-0358).

“Er zijn meerdere voordelen met het autonome landingssysteem”, zegt René Coppens, Business Development voor Barge Master systemen bij Bosch Rexroth. “Op de eerste plaats is het een verbetering van veiligheid. Het meest belangrijk wellicht is het verbeteren van het aantal operationele uren. Ons systeem werkt onder zware omstandigheden en is niet afhankelijk van de beschikbaarheid van operators, wat de uptime verhoogd. Deze drie voordelen zijn een enorme stap voorwaarts op het gebied van autonome landingssystemen.”

Na drie jaar van onderzoek en ontwikkeling en een nauwe samenwerking tussen Bosch Rexroth, Bosch haar ontwikkelafdeling en de partners van Barge Master is het autonome landingssysteem nu beschikbaar voor nieuwe schepen en volgt er later dit jaar een optie voor het toepassen van het autonome landingssysteem op de Barge Master deiningsgecompenseerde loopbruggen.

Echte co-productie

“Tijdens zowel de ontwikkeling als de bouw en oplevering van het systeem werken we zeer nauw samen met specialisten van Bosch Rexroth,” aldus Martijn Koppert, directeur bij Barge Master. “ We hebben een geïntegreerd project team met specialisten van beide bedrijven. Dit is dus heel wat anders dan de klassieke klant-leverancier relatie. We zijn volwaardige partners, het project team verzorgt het ontwerp, de productie en de tijdige levering van het systeem en beide partijen zullen een continue focus hebben op de vertaling van klantwensen in een perfect werkende gangway, waarbij de taak van Bosch Rexroth vooral technisch van aard is en wij (Barge Master) ons met name bezighouden met de concept ontwikkeling, verkoop en inzet van het systeem. Wij hebben ook de initiële eisen opgesteld, waarbij een kleine footprint, een gering gewicht en een modulair aanpasbaar ontwerp, liften en vele andere opties hebben geleid tot de volgende generatie gangway. Teneinde de oplossing ook zo economisch mogelijk te realiseren heeft Bosch Rexroth zo veel mogelijk gebruikgemaakt van standaard componenten. Het feit dat het uitgebreide Bosch Rexroth concern een zeer breed productportfolio heeft, helpt in dit kader natuurlijk enorm. Uiteraard zijn er ook delen specifiek voor dit project vervaardigd. Daar ontkom je niet aan, maar het resultaat is wel behoorlijk ‘lean & mean’ geworden. We zijn ervan overtuigd dat het ook vooral de hechte manier van samenwerken is geweest die deze gangway heeft gemaakt tot een systeem dat aansluit bij de wensen op de markt. Afgelopen maand hebben we het eerste systeem verkocht, dit bewijst toch dat we daarin gelijk hebben. In het tweede kwartaal van volgen jaar zal het de Barge Master Gangway worden geleverd aan de eerste klant.”

“Wij zien enorm veel interesse in dit systeem”, vult Coppens aan. “Klanten zien de voordelen van dit systeem en hoe het de zaken van hen positief kan beïnvloeden.”