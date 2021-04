Bakkersgrondstof in Didam zoekt een machinebouwer die misschien nog niks met de bakkerijwereld te maken heeft, maar wil samenwerken bij een bijzonder project. Bakker Sebastiaan Hetterschijt: ‘Op horecavakbeurs Horecava kwam ik een apparaat tegen van Aziatische oorsprong bedoeld om gegaard voedselafval uit de horeca te verwerken tot compost. Maar als je de voedselverspillingsladder van Moerman bekijkt, zijn storten van gft-afval en composteren eigenlijk de laagste vormen van verwaarding. Dat moet anders kunnen. Kun je van oud brood weer opnieuw brood maken, vroeg ik me af. Kunnen we de oorspronkelijke grondstoffen, het meel, weer eruit halen? Daar wil ik een businesscase van maken. We willen zoiets als dat Aziatische apparaat, maar dan een veel hygiënischer, flexibel systeem, geschikt voor meerdere soorten brood, met onder meer een goede doseerunit en een sensor om het vochtgehalte te controleren. Aan het eind moet het kunnen zeven. Het vraagt een nieuwe manier van denken.’

Het blijkt best lastig om dit soort kleine initiatieven ondersteund te krijgen en investeerders te vinden. ‘We krijgen geweldig positieve reacties, maar horen vervolgens niks meer. Nu is het momentum om ervaring op te doen, data te verzamelen en een proof of concept te maken. Kijk, industriële bakkers lossen het probleem zelf wel op, het gaat meer om mkb’ers met een beperkt aantal vestigingen die aan het eind van dag voorraad overhouden. Je kunt zeggen dat winkels beter moeten forecasten, maar zo lang supermarktmanagers eisen dat 99 procent van het aanbod er tot sluitingstijd moet liggen omdat er niets erger is dan lege schappen, kun je data verzamelen wat je wilt, maar zal die reststroom nooit nul zijn. Dus machinebouwers, kom met een mooi ding, zou ik zeggen.’