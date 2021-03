Axign BV, een Nederlands halfgeleiderbedrijf gespecialiseerd in audio controller componenten, heeft meer dan $10M opgehaald in een venture ronde geleid door FORWARD.one. De bestaande investeerders (Innovation Industries, KBC Focus, Oost NL en Axign Founder & Business Angels) namen ook deel aan deze ronde, evenals de Nederlandse overheidsorganisatie RVO die een Innovatiekrediet toekende.

Deze investeringsronde is een duidelijk bewijs van de sterke commerciële tractie, evenals een onderbouwing van het erkende potentieel van de kerntechnologie van Axign. De financiering zal het bedrijf in staat stellen om de commercialisering verder te versnellen en om hun volgende generatie audio-chip te ontwikkelen voor producten die op batterijen werken, waaronder oordopjes en slimme luidsprekers. De technologie van Axign zal de snelgroeiende volumemarkt van oordopjes veranderen door zijn unieke Active Noise Cancellation-technologie aan te bieden en zal de stembediening van slimme luidsprekers naar een hoger niveau tillen. Daarnaast zal Axign de financiering gebruiken om zijn wereldwijde commerciële en field applicatie-organisatie te versterken om de snelgroeiende klantenpijplijn van A-merk audiospelers met hoog volume aan te sturen.

“Axign is getransformeerd in de inkomsten groeifase door te worden geselecteerd door meerdere high-volume klanten voor producten zoals online audio streaming, actieve luidspreker party speakers, soundbars en spraakgestuurde smart speakers. We zijn er trots op dat er steeds meer voor Axign geschikte audioproducten over de hele wereld te koop zijn”, zegt Axign’s CEO Paul Sandberg.

“FORWARD.one is zeer enthousiast over de Axign-technologie, die de geluidskwaliteit van slimme audioapparaten sterk verbetert en ze tegelijkertijd energie-efficiënter en goedkoper te produceren maakt. Samen met een zeer capabel commercieel en hoogopgeleid technisch team resulteert dit in een sterke commerciële tractie die Axign ziet in een snelgroeiende markt en waardoor Axign goed past bij ons high-tech fonds” aldus FORWARD.one partner Arjan Göbel.

“We steunen Axign opnieuw in deze financieringsronde omdat we ervan overtuigd zijn dat zijn unieke en gepatenteerde ‘Digital Loop’-technologie een uiterst kosteneffectieve oplossing biedt in combinatie met een ‘best-in-class’ audio-ervaring voor consumenten in het mainstream audiosegment. Axign is actief in een echt bloeiende markt en meerdere toonaangevende audiomerken omarmen de Axign-technologie met verschillende producten die nu op de markt komen”, zegt Rudi Severijns, Investment Director bij KBC Focus Fund.