Avnet EMEA, de regionale bedrijfsorganisatie van Avnet, Inc. (Nasdaq: AVT), viert de 20ste verjaardag van haar ‘speedboot’ model, de term die Avnet gebruikt om te beschrijven hoe haar individuele distributiebedrijven zaken doen. Het speedboot model, zo genoemd omdat het bestaat uit een reeks kleinere entiteiten die een snellere en meer wendbare benadering van de markt kunnen leveren dan een veel groter maar trager bewegend voertuig zoals een super tanker. In essentie opereren de Avnet business units van dag tot dag op een onafhankelijke basis, terwijl ze profiteren van Avnet’s robuuste financiële en logistieke bedrijfsstructuur.

In het algemeen heeft het model Avnet in staat gesteld om de creatie van vraag en de ondersteuning van verticale segmenten naar een nieuw niveau te tillen, en veel sneller en doeltreffender dan veel andere grote organisaties veranderingen op de markt te omarmen. Met het nieuwe millennium eindigde een decennium dat een massale globale expansie had gekend voor Avnet in Europa – met de overname van een 20-tal distributiebedrijven – van de overname van Access Electronics in 1991 tot de EBV Group in 2000 – waardoor het moederbedrijf groeide tot bijna US$ 3 miljard aan inkomsten. Deze consolidatie van kleine en middelgrote distributeurs in één globale organisatie was een belangrijke strategische zet om partnerships te creëren met globale leveranciers en grote klanten te bedienen.

Overnames

Avnet’s speedboot tijdperk begon in 2001 met halfgeleiderspecialisten EBV Elektronik, WBC en Silica, naast Avnet Time voor interconnect, power en electromechanical (IP&E) devices en Avnet IMS voor supply-chain services & solutions. Dit werd gevolgd door de overname van de Memec groep in 2005 en de Abacus groep in 2008, om respectievelijk de halfgeleider- en IP&E gebieden verder te versterken, en vervolgens MSC Technologies in 2014 om het bereik van het bedrijf te helpen uitbreiden naar embedded boards, beeldschermen en systeemoplossingen. Verschillende incorporaties van de overnames hebben geresulteerd in de Avnet EMEA business units die we vandaag zien, waaronder EBV Elektronik, Avnet Silica en Avnet Abacus.

Complementair én concurrerend

“De speedboot strategie was sterk gericht op het creëren van vraag – klanten helpen bij het vinden van nieuwe technologieën om hun ontwerpen en producten te onderscheiden. Tegelijkertijd moedigden we het idee aan van complementaire en ook concurrerende distributie business units, met overlappende franchises. Om dit te laten werken en ervoor te zorgen dat het profiteert van de omvang en reikwijdte van Avnet, moesten we het op een fundament van financiële, logistieke en IT-sterkte zetten,” aldus Mario Orlandi, President Avnet EMEA, Global IOT & Avnet Integrated. “Het stelde de ‘speedboten’ in staat om met verschillende snelheden te bewegen met betrekking tot IT-integratie en om concepten van een andere aard uit te proberen, zoals board-based business opportunities, software, diensten met toegevoegde waarde of verticale marktsegmenten.

Verdubbeling EMEA-markt

“Vooruitkijkend voorzien we een verdubbeling van de EMEA-markt in de komende tien jaar, deels gedreven door nieuwe technologieën zoals IoT, AI en sterk geïntegreerde embedded producten. De introductie van nieuwe technologieën zal echter alleen succesvol zijn als je de voordelen ervan volledig begrijpt in een specifieke use case, en dat is waar onze experts op dit gebied het verschil zullen maken voor klanten.”

Slobodan Puljarevic, President EMEA, Global Design Chain & Supplier Management, voegde hieraan toe: “Extra groei zal ook komen doordat grote fabrikanten steeds meer een beroep doen op distributeurs om goederen te leveren en orders uit te voeren, zelfs bij hun grotere en voorheen directe klanten. Zowel klanten als leveranciers realiseren zich hoe onze capaciteiten op dat gebied hen kunnen helpen om de risico’s in hun toeleveringsketens te verminderen. Het transactionele karakter van onze business zal altijd blijven bestaan en zal steeds meer bepaald worden door efficiëntie en procesoptimalisatie.

Speedboat 2.0?

“Er bestaat ook weinig twijfel over dat het Avnet speedbootmodel in de loop van de tijd zal evolueren met de consolidaties van fabrikanten en nieuwe dynamieken uit de markt. Misschien wordt het wel ‘Speedboat 2.0’ – wat er ook maar nodig is om ons in staat te stellen een niveau van wereldklasse te blijven leveren op het gebied van vraagcreatie, supply chain service en wat lokale en wereldwijde klanten verder nog nodig hebben in de komende twee decennia en daarna.”