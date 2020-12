AvL Motion versnelt de serieproductie van haar AvL Compact S1560, een autonome robot voor het oogsten van witte asperges. De supersnelle robot die met één operator zo’n 9.000 asperges per uur kan oogsten, is vanaf komend voorjaar te bestellen. De versnelde ontwikkeling van de oogstrobot wordt mogelijk gemaakt door een Innovatiekrediet van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en een financiële impuls van bestaande aandeelhouders: Brightlands Agrifood Fund, Future Food Fund en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij.

AvL Motion heeft een druk seizoen achter de rug, met mooie resultaten. Oprichter Arno van Lankveld: “Ondanks de verkorte testperiode door corona, hebben we dit seizoen laten zien dat we in staat zijn om een supersnelle robot te bouwen die 9.000 asperges per uur kan oogsten. Ook over de wendbaarheid, de eenvoudige bediening en het onderhoudsgemak hebben we veel complimenten gekregen. De AvL Compact S1560 is voor de aspergeoogst wat Mercedes is voor de Formule 1: “Hij is snel, betrouwbaar en levert onder alle omstandigheden een topprestatie.”

Van Lankveld: “Dankzij de nieuwe investeringsronde kunnen we de oogstrobot een jaar eerder productieklaar maken. Het serieproduct waaraan we nu werken is straks volledig elektrisch, zonder hydrauliek. We streven naar de hoogst mogelijke kwaliteit. En we zijn heel blij met onze financiële partners die ons daar met deze nieuwe investering in steunen.”

De nieuwe robots worden aan het begin van het aankomend aspergeseizoen gepresenteerd. Potentiële klanten kunnen dan twee AvL-robots aan het werk zien op de Nederlandse en Duitse aspergevelden.