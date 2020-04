Avio’s ultrasone lasapparatuur wordt gebruikt om gezichtsmaskers te produceren

Hilpert electronics AG is de verkooppartner van het Japanse bedrijf Avio voor de DACH-regio, Noord- en Oost-Europa en is gewoonlijk actief in de elektronicafabricagesector. Maar Avio’s ultrasone lasapparatuur kan ook worden gebruikt bij de productie van medische producten, bijvoorbeeld gezichtsmaskers. Hier kunnen ze het productieproces vereenvoudigen en versnellen.

Ultrasoon lassen is een zeer snel en nauwkeurig proces dat wordt gebruikt in verschillende productgebieden, zoals de automobielindustrie, de voedselproductie, de verpakkingsindustrie of de productie van kantoorapparatuur. Door de eigenschappen is ultrasoon lassen zeer geschikt voor het verbinden van kunststof onderdelen en folies (thermoplasten). Het eenvoudige gebruik en de korte cyclustijden zijn bijzonder geschikt voor het produceren van grote hoeveelheden in een korte tijd. Zo kan bijvoorbeeld de bevestiging van elastische banden aan gelaatsmaskers worden versneld en vereenvoudigd. “Ik denk dat in een tijd waarin er veel vraag is naar gezichtsmaskers, elke seconde telt om in de kortst mogelijke tijd zoveel mogelijk maskers te produceren”, zegt Axel Tschumi Sales Manager van Hilpert AG. Het door AVIO aangeboden lasapparaat HW-D250H-28 kan zowel handmatig als in combinatie met een robot of andere kinematische oplossingen worden gebruikt.