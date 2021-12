Invest-NL heeft een lening toegezegd van €30 miljoen aan Avantium, een toonaangevend technologiebedrijf in duurzame chemie. De lening maakt onderdeel uit van een driejarige schuldfinanciering van €90 miljoen door een consortium van kredietverstrekkers, naast Invest-NL bestaande uit de vier Nederlandse banken ABN AMRO Bank, ASN Bank, ING Bank en Rabobank. Elke bank zal €15 miljoen committeren in de vorm van een banklening.

De financiering maakt de bouw mogelijk van een nieuwe fabriek in het Groningse Delfzijl voor de verdere ontwikkeling en commercialisering van Avantium’s duurzame kunststof polyethyleen furanoaat (‘PEF’). Avantium verwacht dat de fabriek in 2024 operationeel zal zijn.

Het bereiken van deze mijlpaal is een beslissend moment in de ontwikkeling van Avantium en zal de commercialisering van PEF versnellen. De FDCA Flagship fabriek van Avantium wordt ’s werelds eerste fabriek waar FDCA (furaandicarbonzuur) op commerciële schaal wordt geproduceerd, met een capaciteit van 5 kiloton per jaar. FDCA is de belangrijkste bouwsteen van de 100% plantaardige, recycleerbare kunststof PEF, die ook functionele voordelen heeft ten opzichte van kunststoffen die gemaakt zijn van aardolie.

Avantium gelooft dat de commerciële FDCA fabriek, naast het genereren van inkomsten en winsten op basis van de verkoop van producten van de fabriek, de mogelijkheden van grootschalige productie en gebruik van PEF zal aantonen aan consumenten, klanten en partners. Dit zou de weg moeten vrijmaken voor een enorme uitbreiding van de toepassingen van PEF, met een potentiële totale eindmarkt van $200 miljard per jaar, waartoe Avantium toegang wil krijgen door het verkopen van technologielicenties aan industriële bedrijven wereldwijd.

Tom van Aken, CEO van Avantium: “De investeringsbeslissing voor de bouw van ’s werelds eerste commerciële fabriek voor de productie van FDCA, is een belangrijke mijlpaal voor Avantium. FDCA is de belangrijkste bouwsteen van het nieuwe, 100% plantaardige, recycleerbare plastic materiaal PEF, dat een enorm marktpotentieel vertegenwoordigt om fossiele plastics en conventionele verpakkingen te verduurzamen en te vervangen. Deze beslissing hadden wij niet kunnen nemen zonder de lening die Invest-NL en een consortium van banken beschikbaar hebben gesteld. Invest-NL heeft een cruciale rol gespeeld in de totstandkoming van deze financiering. Het is goed om te zien dat Invest-NL een innovatief bedrijf met een nieuwe, baanbrekende plastics technologie steunt en Avantium in staat stelt om dit duurzame product op te schalen en te commercialiseren.”

Wouter Bos, CEO van Invest-NL, is enthousiast over de investering: “Invest-NL is trots om Avantium financieel te ondersteunen, samen met vier Nederlandse banken. De financiering door deze groep van Nederlandse financiële instellingen illustreert hoe we gezamenlijk vorm kunnen geven aan de kapitaalbehoefte van innovatieve en duurzame bedrijven. Het bewijst ook echt dat investeringen in groene, disruptieve technologieën mogelijk zijn. Met deze investering committeert Invest-NL zich aan de ambitieuze missie van Avantium om de innovatieve, duurzame kunststof PEF op de markt te brengen en daarmee een belangrijke bijdrage te leveren aan de toekomst van onze planeet.”