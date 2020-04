Avantium N.V., een toonaangevend technologiebedrijf in de duurzame chemie, maakt bekend dat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland het bedrijf € 0,5 miljoen heeft toegekend voor haar deelname aan het CHAPLIN XL* project.

Het CHAPLIN XL project is een samenwerking tussen meerdere industriële en academische partijen. Het doel van de samenwerking is het testen van een nieuwe aanpak om de CO2-uitstoot van de wegenbouw substantieel te verminderen door het gebruik van lignine als vervanger van het fossiele bitumen in asfalt.

Avantium is een voorloper in het ontwikkelen en commercialiseren van innovatieve technologieën voor de productie van plantaardige chemicaliën en materialen. Een van die innovaties is Dawn Technology™, die niet-eetbare plantaardige grondstoffen omzet in industriële suikers en lignine. In 2018 opende Avantium een pilot-bioraffinaderij voor Dawn Technology™ in Nederland.

Lignine is een hoofdbestanddeel van houtachtige biomassa en is zeer geschikt voor energieopwekking. Het is ook geschikt voor vele hoogwaardige toepassingen, waaronder asfalt voor de wegenbouw. Asfalt wordt conventioneel gemaakt met behulp van bitumen uit ruwe olie.

Zanna McFerson, Managing Director van Avantium Renewable Chemistries: “Plantaardige lignine is een zeer effectief natuurlijk bindmiddel en kan een uitstekende vervanging zijn van fossiele bitumen in asfalt. Onze betrokkenheid bij CHAPLIN XL stelt ons in staat om aan te tonen dat onze plantaardige lignine effectief werkt op schaal, waardoor de ecologische voetafdruk van de wegenbouw aanzienlijk kan worden verminderd”.

Het CHAPLIN XL-project zal het asfalt op basis van lignine op grote schaal testen door in 2020 vier testwegen in Nederland te verharden. Het gaat onder meer om een stuk weg bij Groningen Seaports in het noorden van Nederland. De door Avantium genoemde ‘Dawn Drive’ wordt gebouwd door de Roelofs Groep en is gemaakt van lignine van Avantium’s Dawn proefbioraffinaderij die gevestigd is op Chemie Park Delfzijl.

* De CHAPLIN XL projectleden bestaan uit academische en industriële organisaties. Naast Avantium zijn de overige projectleden de Universiteit Utrecht, Wageningen Food & Biobased Research, Asfalt Kennis Centrium, H4A Infratechniek, Roelofs Groep en Stichting Biobased Delta.