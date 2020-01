Automotive-strateeg De Cloe naar Sioux

Daan de Cloe (41) is vanaf 1 januari verantwoordelijk voor strategie en corporate accountmanagement binnen hightechbedrijf Sioux Technologies. Hij richt zich in deze rol op de toekomststrategie van het bedrijf en de samenwerking met externe partijen zoals technische instituten, universiteiten en grote klanten.

Erik van Rijswijk, COO Sioux Technologies: ‘Sioux is de afgelopen jaren enorm in competenties en omvang gegroeid en heeft grote aspiraties voor de toekomst. Dit neemt ook de nodige veranderingen in de organisatiestructuur met zich mee. We zijn verheugd dat we met Daan een ervaren kracht in huis hebben gehaald die samen met onze medewerkers en klanten Sioux verder door gaat laten groeien als internationaal systeemhuis.’

Automotive-innovatie

Met een Master in werktuigbouwkunde en internationale handel is De Cloe al vele jaren actief op het gebied van automotive-innovatie, mobiliteit en hightechoplossingen. Na verschillende ondernemersavonturen met zijn eigen automotive- en hightechbedrijven, trad hij in 2013 in dienst bij TNO Automotive, bij het Nederlands Centrum voor Toegepast Wetenschappelijk Onderzoek. Binnen TNO was De Cloe wereldwijd verantwoordelijk voor alle marktactiviteiten (portefeuillebeheer, bedrijfsontwikkeling, marketing en verkoop) en de research en innovatie roadmaps voor slimme, veilige en duurzame mobiliteit, gebaseerd op de wereldwijde trends en ontwikkelingen. Per 1 januari 2020 is hij aan de slag bij internationaal systeemhuis Sioux Technologies als director Strategy & Alliances.